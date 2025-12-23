Notärztin warnt: Diese alltägliche Haushaltsaufgabe kann gefährlich werden

USA - Eine US -amerikanische Notärztin warnt eindringlich, dass eine scheinbar einfache Haushaltsaufgabe gefährlich werden kann.

Dr. Darria erklärt, wie gefährlich es sein kann, einen Schwamm zum Abwaschen von Weingläsern zu benutzen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/drdarria

Wie Dr. Darria Long Gillespie, eine US-amerikanische Notärztin, auf Instagram warnt, kann das Abwaschen von Weingläsern von Hand schnell zu einem Krankenhausaufenthalt führen.

"Verwenden Sie keinen Schwamm mehr zum Abwaschen Ihrer Weingläser", beginnt Darria ihr Video.

Denn wer nach einer Feier zum Spülschwamm greift und die Hand in den Kelch eines Glases steckt, riskiert, dass das Glas zerbricht. Die scharfen Glassplitter können dabei schnell Arterien, Nerven und Sehnen verletzen, warnt die Ärztin.

Die Notfallmedizinerin erklärt, dass sie und ihre Kollegen besonders während der Feiertage jedes Jahr mit solchen Verletzungen zu tun haben.