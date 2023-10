Sie schläft jeden Tag in einem Sarg: Gemischte Reaktionen nach mutiger Beichte

USA - Eine junge Frau hat ihr Vampir-Cosplay auf die Spitze getrieben: Sad Spice schläft jeden Tag in einem echten Sarg. Sie ist überzeugt, dass ihr Bett besonders bequem ist und viele Vorteile bietet. Doch die Reaktionen auf die mutige Beichte fallen gemischt aus.

Endlich kann Sad Spice schlafen, wie sie es will.

Obwohl ihre Totenlade "völlig sicher" sei, lässt die Vampir-Frau den Deckel dann doch lieber offen. "Nein, ich schließe den Deckel nicht, er ist nicht luftdicht. Er ist so sicher", garantiert Sad Spice den besorgten Fans.

Bei einer Tour durch ihre Schlafgruft führt die bekannte Vampir-Cosplayerin (200.000 Follower auf Instagram) ihr kurioses Bett sogleich vor. Die junge Frau sagt: "Ja, ich habe einen echten Sarg in meinem Schlafzimmer."

"Ich werde einige Fragen zu meinem Sarg beantworten", sagt Sad Spice in einem viel beachteten TikTok von letzter Woche.

Obwohl viele Nutzer auf TikTok ihre Kritik nicht hinter dem Berg halten, möchten andere User die junge Frau nun näher kennenlernen. © Montage: TikTok/extrasadspice

Darüber hinaus hat der Schlummer-Sarkophag weitere Vorteile, weiß die junge Frau.

"Das ist eine gute Methode, um potenziell schlechte Dates auszusieben", sagt Sad Sppice. Denn: "Niemand will mit jemandem zusammen sein, der einen Sarg in seinem Zimmer stehen hat."

Doch mit ihrer mutigen Sarg-Beichte rief die Hobby-Vampirin gemischte Reaktionen hervor. "Ach, komm schon, niemand will Sargkuscheln und so tun, als gäbe es die Welt nicht?", mahnte etwa Nutzer Logmann 4 auf TikTok. "Das ist sonderbar!" oder auch "krank", schrieben andere Nutzer in die Kommentarspalte.

Nicht wenige User sind hingegen voll des Lobes über das innovative Schlaflager. "Das ist wirklich cool... besonders mit deinen Reißzähnen", lobt Userin Vee. "Ehrlich gesagt klingt das für Nachtschichtarbeiter geeignet. Ein bisschen zusätzliche Schalldämmung, und der Deckel hält das Licht ab", stellt TentacleMommy fest. "Ich bin so neidisch! Ich würde gerne einen haben", hieß es in einem anderen Kommentar.

"Gibt es eine doppelt so große Version für die guten Dates?", fragt Chris. Andere User wollten die Sarg-Schläferin hingegen besser kennenlernen: "Willst du mich heiraten", "Können wir beste Freunde werden" oder auch "Du bist so verdammt liebenswert! Ich mag alles daran".