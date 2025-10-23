Smart fährt über Gehweg und sitzt plötzlich zwischen Brückengeländer und Mauer fest

Dreieich - "Da ging kein Blatt mehr dazwischen", scherzte ein Polizeisprecher: Ein 75-jähriger Autofahrer verkeilte seinen Smart zwischen einem Brückengeländer und einer Mauer, der Senior war in dem Kleinwagen gefangen!

Malheur in Dreieich-Sprendlingen: Ein Smart fuhr über einen Fußweg und saß plötzlich zwischen einem Brückengeländer und einer Mauer fest. © Polizeipräsidium Südosthessen

Der kuriose Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend im südosthessischen Dreieich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Ein 75 Jahre alter Mann war demnach gegen 21.20 Uhr mit einem Smart in der Gartenstraße im Stadtteil Sprendlingen unterwegs.

Die Polizei vermutet, dass der Senior aufgrund mehrerer Baustellen in dem Bereich die Übersicht verlor und deshalb versuchte, mit seinem Auto "über einen schmalen Fußweg in Richtung Darmstädter Straße weiterzufahren", wie es hieß. "Keine gute Idee", ergänzte der Sprecher.

Der 75-Jährige kam mit seinem Kleinwagen nur einige Meter weit. Dann erreichte er eine Brücke, die über den dortigen Hengstbach führt. Immer noch auf dem Gehweg fahrend geriet der Smart so zwischen das Brückengeländer und eine Mauer - und verkeilte sich!