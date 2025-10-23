Smart fährt über Gehweg und sitzt plötzlich zwischen Brückengeländer und Mauer fest
Dreieich - "Da ging kein Blatt mehr dazwischen", scherzte ein Polizeisprecher: Ein 75-jähriger Autofahrer verkeilte seinen Smart zwischen einem Brückengeländer und einer Mauer, der Senior war in dem Kleinwagen gefangen!
Der kuriose Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend im südosthessischen Dreieich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.
Ein 75 Jahre alter Mann war demnach gegen 21.20 Uhr mit einem Smart in der Gartenstraße im Stadtteil Sprendlingen unterwegs.
Die Polizei vermutet, dass der Senior aufgrund mehrerer Baustellen in dem Bereich die Übersicht verlor und deshalb versuchte, mit seinem Auto "über einen schmalen Fußweg in Richtung Darmstädter Straße weiterzufahren", wie es hieß. "Keine gute Idee", ergänzte der Sprecher.
Der 75-Jährige kam mit seinem Kleinwagen nur einige Meter weit. Dann erreichte er eine Brücke, die über den dortigen Hengstbach führt. Immer noch auf dem Gehweg fahrend geriet der Smart so zwischen das Brückengeländer und eine Mauer - und verkeilte sich!
Alarm in Dreieich-Sprendlingen: Feuerwehr muss Smart-Fahrer befreien
"Es ging nicht mehr vor oder zurück", hieß es weiter. Anwohner seien durch "Schleif- und Quietschgeräusche" auf das Malheur des 75-Jährigen aufmerksam geworden, sie alarmierten die Polizei.
Wie die Beamten vor Ort feststellten, saß der Autofahrer in dem verkeilten Smart fest, die Türen waren völlig blockiert. Die Ordnungshüter riefen daher die Feuerwehr hinzu.
Mit der Hilfe der Feuerwehrkräfte gelang es, den 75-Jährigen durch ein Autofenster unverletzt aus seiner misslichen Lage zu befreien. Sein demolierter Kleinwagen musste abgeschleppt werden.
Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor. Der Smart-Fahrer habe aber "definitiv einen denkwürdigen Tagesabschluss" gehabt, schloss der Sprecher seinen Bericht über den Einsatz in Dreieich-Sprendlingen ab.
Titelfoto: Polizeipräsidium Südosthessen