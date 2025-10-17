Student schläft bei Seminar ein: Als er aufwacht, befindet er sich in einer misslichen Lage

München - Einem Studenten in München ist ein Nickerchen zum Verhängnis geworden. Der 22-Jährige landete am Ende schwer verletzt in einem Krankenhaus.

Als der junge Mann von seinem Schläfchen erwachte, war er eingesperrt. (Symbolbild) © 123rf/bestyy38

Der junge Mann nahm am Donnerstagabend an einem Online-Seminar teil und hatte sich dafür in einen Raum in dem Universitätsgebäude im Münchner Stadtteil Maxvorstadt gesetzt.

Wie er gegenüber der Polizei später angab, schlief er während des Seminars ein und als er wach wurde, waren bereits alle Türen versperrt.

Um sich aus seiner misslichen Lage zu befreien, kam der 22-Jährige auf eine waghalsige Idee: Er versuchte, aus dem Fenster im zweiten Stock zu klettern – doch das ging schief. Er stürzte in den Innenhof und blieb auf dem Biden liegen.

Gegen 21 Uhr ging der Notruf ein. Ein Rettungsdienst brachte den jungen Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.