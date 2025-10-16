Frau will am Flughafen in Flieger steigen: Was dann passiert, macht sprachlos
South Bend (USA) - Damit hat sie sicher nicht gerechnet! Nachdem Krista Moats die Sicherheitskontrolle am Flughafen South Bend abgeschlossen hatte und am Gate für ihren Flug nach Chicago angelangt war, konnte sie ihren Augen kaum trauen.
Statt von dort aus in einen Flieger zu steigen, wartete auf dem Flugplatz nämlich ein luxuriöser Reisebus auf sie. Und mit dem fuhr sie schließlich ganze 2,5 Stunden an ihr Ziel.
Doch wie hatte das nur passieren können?
In einem Video, das sie danach auf TikTok veröffentlicht hat, erklärte die junge Frau, dass sie beim Buchen nicht mitbekommen habe, dass es sich um kein reines Flugticket gehandelt habe.
So stieg sie schließlich erst, als sie in Chicago angekommen war, in ein echtes Flugzeug, um ihre Reise nach New York City fortzusetzen.
Übrigens: Hierbei handelt es sich um ein neues Programm des Flughafens im US-Bundesstaat Indiana, um die Überlastung an großen Verkehrsknotenpunkten zu verringern. Krista wusste zum Zeitpunkt ihrer Buchung allerdings noch nichts davon.
Auf TikTok begeisterte die junge Frau Hunderttausende mit ihrem etwas anderen Flugerlebnis
Krista Moats ist begeistert von Busangebot am Flughafen
"Diese Option [mit dem Bus zu fahren, Anm. d. Red.] gab es vorher noch nicht [...]. Ich habe nur nach der Reisezeit geschaut und daher nicht besonders darauf geachtet", erklärte sie in der Caption des Videos.
Somit bot sich der jungen Frau kürzlich ein äußerst kurioser Anblick: Während sie in den geräumigen Reisebus stieg und es sich auf ihrem Platz gemütlich machte, starteten um sie herum die Flieger mit ihren Anflügen.
Enttäuscht war Krista darüber übrigens keineswegs. Ganz im Gegenteil.
"Es war ehrlich gesagt echt toll", schwärmte sie unter dem kurzen Clip, der bereits mehr als 450.000 Mal angeklickt wurde. "Ich würde es auf jeden Fall wieder so machen."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/kristamoats (2)