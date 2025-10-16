Frau will am Flughafen in Flieger steigen: Was dann passiert, macht sprachlos

South Bend (USA) - Damit hat sie sicher nicht gerechnet! Nachdem Krista Moats die Sicherheitskontrolle am Flughafen South Bend abgeschlossen hatte und am Gate für ihren Flug nach Chicago angelangt war, konnte sie ihren Augen kaum trauen.

Krista Moats konnte ihren Augen kaum trauen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/kristamoats (2)

Statt von dort aus in einen Flieger zu steigen, wartete auf dem Flugplatz nämlich ein luxuriöser Reisebus auf sie. Und mit dem fuhr sie schließlich ganze 2,5 Stunden an ihr Ziel.

Doch wie hatte das nur passieren können?

In einem Video, das sie danach auf TikTok veröffentlicht hat, erklärte die junge Frau, dass sie beim Buchen nicht mitbekommen habe, dass es sich um kein reines Flugticket gehandelt habe.

So stieg sie schließlich erst, als sie in Chicago angekommen war, in ein echtes Flugzeug, um ihre Reise nach New York City fortzusetzen.

Übrigens: Hierbei handelt es sich um ein neues Programm des Flughafens im US-Bundesstaat Indiana, um die Überlastung an großen Verkehrsknotenpunkten zu verringern. Krista wusste zum Zeitpunkt ihrer Buchung allerdings noch nichts davon.