Teenager findet Eier in seinem Bett: Was er dann herausfindet, bringt alle zum Lachen

Kalifornien - Wer beim Schlafengehen plötzlich Hühnereier im Bett findet, zweifelt möglicherweise kurz an seinem eigenen Verstand. So erging es auch einem Teenager aus dem US -Bundesstaat Kalifornien, der schon glaubte, seine Familie hätte sich gegen ihn verschworen.

Uriah (17) fand Hühnereier in seinem Bett. (Symbolbild) © 123RF/falkovskyy

Der 17-jährige Uriah fand mehrere Male kurz hintereinander Eier in seinem Bett und niemand wusste, woher sie kamen.

Gemeinsam mit seiner Mutter Lacy, die er zunächst beschuldigt hatte, ging der Jugendliche dem mysteriösen Treiben im Haus nach. "Mein Sohn dachte, ich würde ihm einen Streich spielen, weil es ein paar Mal passiert ist", sagte sie dem Newsportal Newsweek.

Was sie entdeckten, hielten sie schließlich in einem Clip auf ihrem TikTok-Kanal "richardandtheguardians" fest und sorgten dafür, dass Tausende User sich gut unterhalten fühlten.

Denn Henne Lola, die selbst auf dem Grundstück der Familie lebt, hat sich unbemerkt Zugang zum Haus verschafft, huschte einfach so unbemerkt durch die Katzenklappe - und das offenbar mehrfach.