Teenager findet Eier in seinem Bett: Was er dann herausfindet, bringt alle zum Lachen
Kalifornien - Wer beim Schlafengehen plötzlich Hühnereier im Bett findet, zweifelt möglicherweise kurz an seinem eigenen Verstand. So erging es auch einem Teenager aus dem US-Bundesstaat Kalifornien, der schon glaubte, seine Familie hätte sich gegen ihn verschworen.
Der 17-jährige Uriah fand mehrere Male kurz hintereinander Eier in seinem Bett und niemand wusste, woher sie kamen.
Gemeinsam mit seiner Mutter Lacy, die er zunächst beschuldigt hatte, ging der Jugendliche dem mysteriösen Treiben im Haus nach. "Mein Sohn dachte, ich würde ihm einen Streich spielen, weil es ein paar Mal passiert ist", sagte sie dem Newsportal Newsweek.
Was sie entdeckten, hielten sie schließlich in einem Clip auf ihrem TikTok-Kanal "richardandtheguardians" fest und sorgten dafür, dass Tausende User sich gut unterhalten fühlten.
Denn Henne Lola, die selbst auf dem Grundstück der Familie lebt, hat sich unbemerkt Zugang zum Haus verschafft, huschte einfach so unbemerkt durch die Katzenklappe - und das offenbar mehrfach.
Huhn geht nur zum Eier ins Schlafzimmer
Ihr Weg führte sie durch die Waschküche in die Wohnung - selbst ein Schutzgitter für Babys hielt das Federvieh nicht auf. Lässig hüpfte das Huhn darüber, ließ dabei auch die Hunde des Hauses links liegen. Wobei auch die zwei Vierbeiner kaum Notiz von ihr nahmen.
Einziger Wermutstropfen: Uriahs Zimmertür war zuletzt geschlossen, sodass sich Lola ein neues Lieblingsplätzchen suchen musste. Wenig verwunderlich: Es wurde wieder ein Bett und zwar das der Hausherrin.
Dort machte sie es sich gemütlich und legte, wie schon zuvor in Uriahs Bett, ihre Eier.
Seitdem präparierte Lacy die Decke darauf mit einem Handtuch und der gefiederte Zweibeiner verstand den Wink mit dem Zaunpfahl offenbar, verrichtet seitdem sein "Geschäft" darauf. Und das ist wohl Lolas einziges Ziel: "Sie kommt nur rein, um ihr Ei zu legen, dann geht sie wieder", so Lacy.
Lola hat schon jetzt eine riesige Fangemeinde: Mehr als 1,1 Millionen User haben das Video inzwischen angeschaut, von den fast 70.000 Likes ganz zu schweigen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/richardandtheguardians, 123RF/falkovskyy