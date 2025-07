Kleine Tochter sieht Vater erstmals ohne Bart: Ihre Reaktion sagt alles

Papa Jared hat seiner Familie kürzlich einen Schock versetzt, besonders Töchterchen MJ (1). © Bildmontage: TikTok/Screenshots/courtneys_corner1

In dem entsprechenden TikTok-Video sitzen die beiden Stieftöchter des Mannes gemeinsam mit seiner Tochter auf dem Sofa, als er erstmals ohne Bart ins Zimmer kommt.

Während die älteren Mädchen recht gefasst reagieren, steht der kleinen MJ hingegen das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Kurz darauf fängt sie an zu weinen.

Jared nimmt sein Baby daraufhin in den Arm, will die Wogen glätten. Das gelingt ihm allerdings nicht. Spätestens als er die kleine Hand seiner Tochter an seine glatte Wange hält, zieht diese entsetzt zurück.

Jared findet das alles ziemlich komisch, die Einjährige so gar nicht. Dafür können sich inzwischen Hunderttausende TikTok-User amüsieren, die das kuriose Video seit Anfang Juli angeklickt haben.

Aber warum hat Jared seiner Familie diese optische "Verwandlung" überhaupt "angetan"?