Todkranke Frau hat besonderen Wunsch: Was dann passiert, sorgt für Begeisterung

Little Washington (USA) - Sein Restaurant hat gleich zwei Michelin-Sterne, was Patrick O'Connell zu einem der besten und gefragtesten Köche der ganzen USA macht. Dennoch nahm er sich die Zeit, um einer todkranken Frau einen großen Herzenswunsch zu erfüllen - und servierte ihr ein Sterne-Menü ans Krankenhausbett.

Ashley Brumbaugh (42, 2.v.l.) freute sich über ihr Sechs-Gänge-Menü. © Facebook/Jodi Perry

Ashley Brumbaugh (42) aus dem US-Bundesstaat Virgina leidet an einer lebensbedrohlichen Krankheit, wartet in einer Klinik auf eine Lebertransplantation.

Als ihr der übliche 'Krankenhausfraß' schon zum Halse raushing und sie Sorge hatte, nie wieder in ihrem Leben etwas anderes zu essen, hatte sie eine forsche Idee - und schrieb fünf Sternerestaurants in der Umgebung an, wie People berichtet.

Doch nur eines antwortete - das von Patrick O'Connell in Little Washington. "Wir waren bewegt und fassungslos und uns wurde bewusst, wie viel das bedeuten könnte", sagte der Sternekoch. Sein Team überlegte keine Sekunde, sondern wusste sofort, dass man Brumbaugh ihren Wunsch erfüllen würde.

Vor Kurzem war es dann so weit: Doch der 42-Jährigen wurde nicht einfach nur in schnöde Boxen verpacktes Essen geliefert, sondern eine echte Nobel-Experience bereitet!