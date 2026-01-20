Todkranke Frau hat besonderen Wunsch: Was dann passiert, sorgt für Begeisterung
Little Washington (USA) - Sein Restaurant hat gleich zwei Michelin-Sterne, was Patrick O'Connell zu einem der besten und gefragtesten Köche der ganzen USA macht. Dennoch nahm er sich die Zeit, um einer todkranken Frau einen großen Herzenswunsch zu erfüllen - und servierte ihr ein Sterne-Menü ans Krankenhausbett.
Ashley Brumbaugh (42) aus dem US-Bundesstaat Virgina leidet an einer lebensbedrohlichen Krankheit, wartet in einer Klinik auf eine Lebertransplantation.
Als ihr der übliche 'Krankenhausfraß' schon zum Halse raushing und sie Sorge hatte, nie wieder in ihrem Leben etwas anderes zu essen, hatte sie eine forsche Idee - und schrieb fünf Sternerestaurants in der Umgebung an, wie People berichtet.
Doch nur eines antwortete - das von Patrick O'Connell in Little Washington. "Wir waren bewegt und fassungslos und uns wurde bewusst, wie viel das bedeuten könnte", sagte der Sternekoch. Sein Team überlegte keine Sekunde, sondern wusste sofort, dass man Brumbaugh ihren Wunsch erfüllen würde.
Vor Kurzem war es dann so weit: Doch der 42-Jährigen wurde nicht einfach nur in schnöde Boxen verpacktes Essen geliefert, sondern eine echte Nobel-Experience bereitet!
Schwerkranke Frau ist überglücklich: "Unglaublich besonders gefühlt"
Dazu gehörte unter anderem edles Geschirr, gelbe Rosen, zwei eigene Kellner und ein personalisiertes Sechs-Gänge-Menü. "Es war wirklich atemberaubend", freute Brumbaugh sich. "Ich habe mich unglaublich besonders gefühlt. Es war einfach überragend."
Auch wenn sie gerne zahlen wollte, gekostet hat sie diese besondere Mahlzeit übrigens nichts. Nicht mal Trinkgeld wollte O'Connell sich geben lassen.
Jordi Perri, eine enge Freundin von Brumbaugh, war auch mit dabei, teilte danach Eindrücke der Aktion bei Facebook. "Es war einfach fantastisch, und der Service von André und seiner Frau Alicia [die Kellner an dem Abend, Anm. d. Red.] war, wie erwartet, erstklassig. Sie waren so selbstlos und haben ihren Sonntag geopfert, um bei uns zu sein!", schwärmte sie in ihrem Post, in dem sie sich auch noch einmal bei O'Connell bedankte.
Auch für den Sternekoch selbst war es ein rundum gelungener Abend: "Essen [...] hat eine heilende Wirkung. Wir alle spürten, welch wunderbare Gelegenheit Ashley uns bot, das zu tun, was wir lieben."
Titelfoto: Montage: Facebook/Jodi Perry