Trotz Fahndung bei Konzert: Fangirl kommt zu Macklemore auf die Bühne - und dann in den Knast!

Bratislava (Slowakei) - Einmal mit dem Idol auf der Bühne stehen! Für eine 24-jährige Slowakin ging es nach dem gemeinsamen Duett mit Rap-Superstar Macklemore (41) vor Tausenden Fans direkt in den Knast. Denn in der Aufregung hatte die Frau offenbar vergessen, dass sie zur Fahndung ausgeschrieben war.

Ob Macklemore wusste, mit wem er da tanzt? © Polícia Slovenskej Republiky

Ups ... Da war doch was.

Soeben tanzte Samantha P. (24) beim Lovestream-Festival von Bratislava noch Arm in Arm mit ihrem Idol, dem US-Rapper Macklemore, hielt sogar das Mikrofon in den Händen und teilte das unvergessliche Erlebnis sofort in den sozialen Netzwerken.

Doch Samanthas Auftritt entging auch einem "aufmerksamen Bürger" nicht, heißt es in einer Polizei-Mitteilung. Und weil der Mann auch der Gesuchten-Straftäter-Seite des slowakischen Innenministeriums folgt, erkannte er Samantha. Er tat, was gute Bürger tun und informierte sofort die Polizei.

Für die 24-Jährige ging es vom Konzert direkt in den Knast - sie wurde noch auf dem Festivalgelände festgenommen.

Warum die junge Frau zur Fahndung ausgeschrieben war, ließ die Polizei derweil offen. Fest steht: Es war wohl nicht ihr erster "öffentlicher Auftritt". Bereits 2019 sorgte das Fangirl für reichlich Furore ...