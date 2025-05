Trotz geplatzter Fruchtblase: TV-Sprecherin moderiert unter Wehen stundenlang weiter

Albany (USA) - Wenn man Olivia Perez Jaquiths Sohn in ein paar Jahren nach seiner Geburtsstory fragt, wird der kleine Mann eine ziemliche gute Geschichte auf Lager haben. Seine Mama, eine Nachrichtensprecherin aus New York, moderierte nämlich kurz bevor das Baby das Licht der Welt erblickte, noch seelenruhig eine Sendung - trotz geplatzter Fruchtblase !

Alles in Kürze

"Wir haben heute Morgen eine Eilmeldung", erklärt Dunn live vor den TV-Kameras. "Olivias Fruchtblase ist geplatzt, und sie moderiert die Nachrichtensendung jetzt mitten in den Wehen."

Während andere Mütter in ihrer Situation schon panisch ins Krankenhaus gefahren wären, entschied sich Olivia Perez Jaquith ihre dreistündige Sendung am vergangenen Mittwoch kurzerhand durchzuziehen.

Nach vollendeter Arbeit erblickte dann ihr Sohn das Licht der Welt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/oliviajaquith

Obwohl sie zwischenzeitlich die Geburtswellen veratmen musste, sei sie nach eigenen Aussagen "froh", auf der Arbeit zu sein, statt im Krankenhaus. "Ich werde so lange wie möglich am Schreibtisch bleiben."

Ihr Arbeitgeber nutzte die ungewöhnlichen Umstände, um in der Sendung immer wieder auf die anstehende Geburt hinzuweisen. So konnten die Zuschauer am Bildschirmrand einen Countdown lesen, um nachvollziehen zu können, wie viel Zeit bereits seit dem Blasensprung vergangen war.

Die Moderatorin selbst bezog auch ihren Meteorologen-Kollegen mit ein, als dieser mit seiner Sendezeit an der Reihe war. Amüsiert übergab sie ihm das Zepter mit der Frage: "Wenn mein Baby heute kommt, Craig, wie ist das Wetter?"

Nach der Arbeitszeit gab es von Kollegin Dunn dann ein anerkennendes High-Five. "Drei Stunden Nachrichten, in Wehen. Ich glaube, das ist eine Premiere für CBS6", so die Schwangere.

Auf Instagram meldete sich die US-Amerikanerin schließlich mit der frohen Botschaft, dass ihr Sohn mittlerweile das Licht der Welt erblickt habe. "Genieße jetzt Küsse und Kuscheleinheiten", erklärt sie ihren Followern.