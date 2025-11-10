Historisches Kloster für 11 Euro verkauft: Weitere Schätze warten auf Käufer

Dubrouna (Belarus) - Für schlappe 11 Euro wurde ein über 400 Jahre altes Kloster in Belarus verkauft - auch andere historische Gebäude stehen zu diesem Preis zum Verkauf.

Das Bernhardinerkloster wurde für lediglich 42 Rubel (rund 11 Euro) versteigert. © Belarusian Universal Commodity Exchange

Wie Nieuwsblad berichtet, soll das historische Gebäude, das einst von Mönchen bewohnt wurde, nach einer Sanierung und unter Berücksichtigung der Denkmalschutzauflagen zu einer modernen Zahnklinik umgebaut werden.

Das Bernhardinerkloster wurde 1630 von Mikołaj Hlebowicz gegründet. Es wurde zweimal niedergebrannt und schließlich enteignet, sodass die Mönche das Kloster verlassen mussten. Während der Sowjetzeit diente das Gebäude zuletzt als Schule, bevor es schließlich leerstand.

Laut Blizko scheiterten zunächst mehrere Versuche, das Kloster zu versteigern. Die ursprüngliche Startsumme lag bei 371.000 belarussische Rubel (rund 94.000 Euro), später wurde sie auf 74.200 belarussische Rubel (rund 18.836 Euro) gesenkt.

Mangels Interessenten fiel der Preis schließlich auf nur 42 Rubel - ein echtes Schnäppchen.