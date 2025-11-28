Mann freut sich über jede Schwangerschaft seiner Frau: Blick bei Baby vier spricht aber Bände
New Orleans (Louisiana/USA) - In jedem der Videos lächelt er, beim dritten Mal allerdings schon ein wenig gequälter. Doch als Ben (36) in einem weiteren Video mit der vierten Schwangerschaft seiner Frau konfrontiert wird, ist Schluss mit lustig.
"Das kann doch nicht wahr sein! Wie konnte das passieren? Ist das dein Ernst?", fragt der 36-Jährige die Mutter seiner drei Töchter. Dabei steht ihm das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Dann vergräbt er seinen Kopf in den Händen.
Was Ben, der mit seiner Familie in New Orleans lebt, gar nicht komisch findet, kommt beim Insta-Publikum umso besser an.
1,9 Millionen Klicks sind seit dem 17. November für das kuriose Video zusammengekommen, dazu mehr als 60.000 Likes.
Nach diesem Erfolg wollte Mary Catherine Reed (38) auch noch ein Wörtchen mitreden. Im Interview mit Newsweek überraschte sie direkt mit einem "Geständnis".
Virales Instagram-Video zeigt Blick, der mehr sagt als Tausend Worte
Demnach war auch die werdende Mutter im ersten Moment wenig begeistert gewesen - noch vorsichtig formuliert: "Baby Nummer vier war ein absoluter Schock für uns beide", gab die 38-Jährige zu.
"Er fragte mich, ob das ein Aprilscherz sei. Es kam uns einfach unwirklich vor. Wir hätten uns nie vorstellen können, vier Kinder zu haben", erklärte Reed dem US-Magazin.
"Wir brauchten mehrere Tage, vielleicht sogar ein oder zwei Monate, um das zu verarbeiten, bis wir endlich begriffen, dass es tatsächlich real war", fügte sie hinzu.
Bei so viel "Begeisterung" bleibt die Frage, warum die Eltern nicht verhütet haben. Doch das hatten sie offenbar: "Wir wissen ehrlich gesagt immer noch nicht, wie ich schwanger geworden bin", so Reed.
Mittlerweile ist die vierte Tochter auf der Welt - und wurde freudig von ihren Eltern und Geschwistern in Empfang genommen. "In jedem Fall sollte dieses Mädchen hier sein, und sie ist ein Engel", konnte die vierfache Mutter Newsweek gegen Ende des Gesprächs beruhigen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/marycatherinereed