Spaziergänger finden merkwürdiges Etwas am Strand: Was sie dann bemerken, toppt alles
Netz - Der Strandbesuch von Spaziergängern nahm eine unverhoffte Wendung, als sie plötzlich auf einen merkwürdigen Gegenstand stießen. Im Netz sorgte der Fund für hitzige Diskussionen.
"X"-Nutzer "Erimus" teilte auf seinem Profil ein Video, was das Objekt an einem Küstenstreifen im nassen Sand liegend zeigt. Bei genauerem Hinsehen kann man den Schriftzug "JBL" auf dem oval geformten Gegenstand erkennen.
In der Video-Beschreibung erklärt der User selbst, dass es sich um eine Lautsprecherbox handelt, die ganze drei Monate lang im Wasser umhergetrieben sein soll.
Was sofort auffällt: An dem Gegenstand hat das Meer offenbar alle Arbeit geleistet. Die komplette Oberfläche ist bis auf wenige Zentimeter komplett von Meeresbewohnern in Beschlag genommen worden. Überall tummeln sich Algen und Seepocken.
Dies scheint das Gerät aber nicht daran zu hindern, tadellos zu funktionieren. Im Video sieht man, wie die Spaziergänger die Box kurzerhand per Bluetooth mit ihrem Smartphone verbinden und kurz darauf Musik abspielen.
JBL-Box soll monatelang im Meer "überlebt" haben
Wo die Box genau gefunden wurde und ob sie tatsächlich so lange im Meer war, wie User "Erimus" behauptet, ist unklar. Die forensische Biologin Paola Magni hält die angegebene Zeitspanne laut "Daily Dot" aber nicht für unwahrscheinlich.
In ihrer Forschung zum Bewuchs von Seepocken auf synthetischen Materialien fand sie heraus, dass die Meerestiere sich innerhalb von nur zwei Wochen an Gegenständen im Wasser anheften.
Der kuriose Fund verbreitete sich rasch im Internet und sorgte für viele Spekulationen. Während einige die dreimonatige Zeitspanne nicht ganz glauben können, kommen andere mit Fachwissen über die Box daher, die dies beweisen soll.
So erklärt ein User auf Reddit, dass die JBL-Lautsprecher nach IP67 zertifiziert sind und deswegen nicht chemisch mit dem Salzwasser reagieren. Zudem sollen die Batterien nach einem Ladevorgang bis zu einem Jahr halten. Der Nutzer zieht außerdem einen Vergleich zu Bojenlichtern, welche die gleiche Wasserdichtigkeit besitzen.
Andere User scherzen, dass die Box wohl dem "Fluch der Karibik"-Charakter "Davy Jones" abhandengekommen sein muss.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/X/@HeDontMakeNoise