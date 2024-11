Paar kauft altes Haus: Was es unter dem Laminatboden findet, sorgt für Aufregung

Salt Lake City (Utah/USA) - Diese Entdeckung unterm Laminat sorgt nicht nur bei Liana Abigayle Huber (26) und ihrem Mann für Aufregung, sondern auch bei einem Millionenpublikum auf TikTok. Im vergangenen Jahr hat das Paar aus Salt Lake City in Utah ein altes Haus aus dem Jahre 1922 gekauft. Was dort inzwischen unter dem grauen Laminatboden aufgetaucht ist, spaltet die User allerdings.

4,6 Millionen Klicks sowie mehr als 200.000 Likes sind seitdem zusammengekommen. In der Kommentarspalte wird allerdings deutlich, dass die User zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen.

Das entsprechende Video wurde am 19. November auf TikTok veröffentlicht. Darin sind jedoch nur ein paar junge Männer zu sehen, die den ziemlich ramponierten Boden enthüllen, der unter dem sehr gepflegten Laminat liegt.

Den alten Eichenholzboden hat das Paar inzwischen aufwendig restauriert. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/liana.abigayle

"Ich lege großen Wert darauf, ein Zuhause zu haben, das einladend und gemütlich wirkt, besonders mit einem neuen Baby", sagte die 26-Jährige, die kürzlich Mutter geworden ist.

"Ich möchte, dass sich meine Freunde und Familie hier zu Hause fühlen, und ich erwarte, dass die warmen Original-Hartholzböden die Feiertage zu etwas ganz Besonderem machen werden", fügte sie gegenüber dem US-Magazin hinzu.

Um aus den alten Böden wieder etwas Schönes zu machen, waren allerdings monatelange Restaurierungsarbeiten nötig, die das Paar mit Freunden selbst durchführte.

Was in dem viralen Hit allerdings fehlt, ist das Endergebnis. Doch inzwischen hat Huber mehrere Nachfolge-Clips veröffentlicht, in denen es zu sehen ist.

Darin sieht der alte Boden wirklich aus wie neu. Aus Sicht des Paares hat sich die harte Arbeit also auf jeden Fall gelohnt.