Umstyling sorgt für Irritation: "Ist das dieselbe Person?"
Richmond (Virginia) - Er nutzt nicht nur die Schere, sondern auch KI: In seinem neuesten TikTok-Video greift Thai Nguyen aus Richmond, Virginia, in die Trickkiste, um seinen Kunden schon einmal zu frisieren - noch bevor er den ersten Schnitt gemacht hat.
Rund sechs lange Jahre will der Gast nicht mehr beim Friseur gewesen sein. Das erzählt er dem Haar-Influencer, kurz bevor es zur Sache geht. Kein Wunder, dass er zu diesem Zeitpunkt eine lange Mähne hat.
"Was hat dich so lange warten lassen?", hakt Nguyen nach. "Es war nervenaufreibend. Ich hatte keine kurzen Haare mehr seit ... für immer", witzelt der junge Mann.
Natürlich will der Friseur daraufhin wissen, was genau er machen soll. "Ich habe nicht wirklich eine Idee", gesteht sein Gast. Nguyen, der ihm zum Spaß auf einem KI-Bild einen raspelkurzen Schnitt verpasst hat, hält dem Kunden schließlich ein paar Model-Bilder unter die Nase.
Sein Gast wird daraufhin konkreter, wählt einen der vorgeschlagenen Haarschnitte aus. Endlich kann Nguyen ans Werk gehen. Doch eine Frage hat er noch.
Kurioses TikTok-Video zeigt die Verwandlung des jungen Mannes
"Noch irgendwelche letzten Worte?", will er wissen. "Nein, ich bin bereit", antwortet der US-Amerikaner. Der Haar-Künstler setzt also die Schere an, schneidet seinem Gast zunächst den Pferdeschwanz ab.
Kurz darauf gibt es in dem kuriosen Video einen Schnitt - und der Kunde sitzt mit seiner echten Kurzhaarfrisur da. Das macht aus ihm direkt einen anderen Typ.
So sehr, dass in der Kommentarspalte neben dem Clip ein wenig Verwunderung herrscht. "Ist das dieselbe Person", wollen gleich zwei User hintereinander wissen.
Ansonsten gibt es für das Video, das bereits nach einem Tag Zehntausende Klicks auf TikTok erreicht hat, viel Lob und Tausende Likes.
Das Umstyling des Kunden hat sich also gelohnt. Sowohl für ihn selbst, als auch für seinen Friseur, der sich mal wieder über einen weiteren Erfolg freuen kann.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting