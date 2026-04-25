Frau lässt sich im Ausland die Brüste verkleinern: Dann bemerkt ihr Freund plötzlich, dass noch etwas fehlt

London (Kanada) - Eine 23-Jährige aus Kanada musste nach einer Operation an ihrer Oberweite einen unerwarteten Nebeneffekt feststellen: Nach dem Eingriff im Ausland waren Tattoos von ihrem Körper verschwunden.

Aleigha Cartmen (23) aus London hatte sich in der Türkei die Brüste verkleinern lassen. Dabei verschwanden auch zwei ihrer Tattoos. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/a_cartfart

In der Türkei erfüllte sich Aleigha Cartmen aus London einen Wunsch, der ihr bereits über ein Jahr lang auf der Seele brannte: Sie ließ sich die Brüste verkleinern.

Als sie sich nach der Operation im Spiegel ansah, hatte sie natürlich nur Augen für ihre neue Oberweite. Ihr Freund war es schließlich, der sie darauf aufmerksam machte, dass zwei Tätowierungen auf ihrem Körper fehlten. "Ich habe es zuerst gar nicht bemerkt", erinnert sich die 23-Jährige gegenüber Daily Star.

Ihr wäre zwar klar gewesen, dass bei der Brustreduktion auch überschüssige Haut entfernt wird, dass davon aber ihre Tattoos betroffen sein könnten, hatte sie nicht erwartet.

Die beiden Tattoos zierten bereits seit der Teenagerzeit ihren Körper. Es hatte sich zum einen um den Pfotenabdruck eines geliebten Haustieres gehandelt und zum anderen um eine persönliche Erinnerung.

Glücklicherweise war das Verschwinden der Körperbilder kein großes Desaster für die 23-Jährige: "Als ich es sah, war ich eher überrascht als verärgert", so Aleigha. "Der Chirurg und ich mussten sogar darüber lachen, weil ich es überhaupt nicht bemerkt hatte."