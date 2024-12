Urlauber halten Grund, warum sie nicht ins Meer dürfen, für Witz: Dann sind sie sprachlos

In dem Video ist das Krokodil nur schemenhaft im Meer zu erkennen. Die Französin musste dafür stark heranzoomen, was das Bild noch etwas pixeliger macht.

Im Video nur schwer zu erkennen: Das Krokodil, das es sich im Meer gemütlich macht. © TikTok/Screenshot/soulofromi_travel

"Am nächsten Tag konnten wir schwimmen, weil die Polizei sagte, es sei sicher", erzählten die Franzosen dem US-Magazin.

Neben dem Sumpfkrokodil gibt es in Sri Lanka auch Salzwasserkrokodile. Eines dieser Exemplare war am Vortag ausgerechnet dort geschwommen, obwohl es sich um einen Touristen-Hotspot handelt.

Der Mirissa Beach ist nämlich bekannt für Aktivitäten wie Surfen und Schnorcheln. Auch Wale können von hier aus beobachtet werden. Salzwasserkrokodile verirren sich hingegen selten an den Strand.

Die Tiere sind aber dafür bekannt, dass sie in der Nähe von Flussmündungen und gelegentlich auch an der Küste auftauchen. Touristen sollten sich in Sri Lanka also auf einiges gefasst machen!

Über jeden Zweifel erhaben ist in jedem Fall der Clip von Noémie. Auf TikTok hat der virale Hit seit dem vergangenen Monat fast 800.000 Klicks erreicht.