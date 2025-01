Urlauber stürmen Traumstrand: Doch mehr als 20 machen fatalen Fehler

Kiama (Australien) - Davon können die meisten Deutschen derzeit nur träumen: baden an einem Traumstrand im Urlaubsparadies Australien. Dass es aber auch dort nicht bedingungslos schön ist, mussten am Montag 21 Badegäste am eigenen Leib erfahren.

Trügerisch schön: Was war wohl am Kiama Beach so gefährlich? © Instagram/Screenshot/kiamaslsc

Die diversen Unglücke ereigneten sich in Kiama am Kiama Beach. Am Montag meldete sich das zuständige Rettungsteam, der "Kiama Surf Life Saving Club", auf Instagram.

Die Profis hatten mit 21 Rettungen einen Saisonrekord erreicht und äußerten sich mit mehreren Fotos vom Strand zu den dramatischen Ereignissen.

"Auf dem Höhepunkt des Tages waren über 150 Menschen im Wasser und über 400 am Strand. 86 Prozent der Rettungsaktionen erfolgten zwischen 12 und 14 Uhr, als die Gezeiten wechselten. Die Brandung war zwar nicht riesig, aber trügerisch stark, und die Schwimmer wurden von plötzlichen Strömungen überrascht", heißt es in dem Posting.

Die Rettungsmannschaft konnte zwar ausnahmslos alle in Not geratenen Personen retten, sah sich aber in einigen Fällen mit einem absoluten No-Go konfrontiert.