Urlauberin will ins Wasser springen: Als Touristenführer sie auf Detail hinweist, ist sie geschockt

Mauritius - Was ist denn das? Die Italienerin Fabiana Palana machte gerade Urlaub auf Mauritius und ließ es sich richtig gut gehen. Doch dann machte sie die Bekanntschaft eines besonders unheimlichen Wesens.

Fabiana (27) hat am Strand von Mauritius ein unheimliches Wesen entdeckt. © Montage: TikTok/fabsgram

Bloß nicht drauftreten!

Fabiana (27) wollte Land und Leute kennenlernen und entschloss sich kurzerhand für eine Bootstour an den Traumständen Mauritius. Doch als sie am Ende des Erlebnisses vom Boot ins Meer springen wollte, hielt ihr Guide sie zurück. "Beweg dich nicht", sagte der Einheimische. "Oder willst du sterben?", fügte er an und zeigte auf einen unscheinbaren Stein.

Denn was Fabiana nicht wusste: Das war kein Stein. Sondern: Ein ganz besonders unheimliches Wesen. Nur wenige Meter von ihr entfernt, im feinen Sand, lag der wohl giftigste Fisch der Welt verbuddelt. Ein Steinfisch.

"Ich hatte ein bisschen Angst und war auch ein bisschen neugierig", sagte Fabiana zu Newsweek. "Ich hatte noch nie zuvor einen Steinfisch gesehen und es hat mich wirklich überrascht, dass der Einheimische ihn unter dem Sand entdecken konnte. Für mich war er unsichtbar", schildert sie.

"Es ist sehr gefährlich, wenn Sie darauf treten", erklärte der Guide und kümmerte sich sofort um den gefährlichen Fisch - während Fabiana die Aktion für TikTok filmte. Es ist zu sehen, wie der Führer mit einem Speer im Wasser herumstochert. "Siehst du den weißen Sand?", fragte er die Italienerin. Dann stach er zu und hatte den gefährlichen Raubfisch am Haken.

"Ich hätte das nie gesehen", musste sich die erschreckte Touristin eingestehen.