Mutter legt Tochter (2) zum Mittagsschlaf hin: Als das Kind erwacht, erkennt sie sofort ihren Fehler

Spokane (USA) - Der Mittagsschlaf einer Zweijährigen sollte für eine Mutter aus Washington unangenehme Folgen haben, nachdem das Kind unbemerkt etwas Verbotenes in die Finger bekommen hatte.

Vorher-Nachher-Bild: Links sieht man das Kind mit einer großen Portion Vaseline im Haar, rechts, nachdem die Familie sieben Tage lang mit Waschen verbracht hatte. © Bildmontage/Screenshot/Threads/micks.art.goods

Auf Threads erklärt Mutter Mickelle Farnsworth: "Meine Kleine hat heute Vaseline erwischt", und veröffentlichte dazu ein Foto, das ihre Tochter mit einer ulkigen Frisur zeigt. Ihre Haare sind durch ihr "Experiment" derart fettig, dass sie in einem einzigen, kerzengeraden Stietz gen Himmel zeigen - und ihre Form behalten.

Besonders heftig: Das Foto entstand bereits, NACHDEM die Zweijährige in der Badewanne war und ihre Haare viermal gewaschen worden waren. Im Laufe des Tages wurde die Mähne des Mädchens "bestimmt zwölfmal" einshampooniert, doch die Creme hielt sich hartnäckig im Haar des Kindes.

Das Mädchen hatte die Vaseline während ihrer Mittagsruhe in einer Kommodenschublade entdeckt und munter ausprobiert.

"Sie hatte nicht nur den Großteil davon in den Haaren, sondern auch auf ihrer Kleidung, ihrem Bett und ihrem Teddybären!", so Mickelle gegenüber Newsweek.