Mutter legt Tochter (2) zum Mittagsschlaf hin: Als das Kind erwacht, erkennt sie sofort ihren Fehler

Eine Mutter aus den USA hat auf Threads darüber berichtet, dass ihre Tochter sich mit Vaseline beschmiert hatte.

Von Anne-Sophie Mielke

Spokane (USA) - Der Mittagsschlaf einer Zweijährigen sollte für eine Mutter aus Washington unangenehme Folgen haben, nachdem das Kind unbemerkt etwas Verbotenes in die Finger bekommen hatte.

Vorher-Nachher-Bild: Links sieht man das Kind mit einer großen Portion Vaseline im Haar, rechts, nachdem die Familie sieben Tage lang mit Waschen verbracht hatte.
Vorher-Nachher-Bild: Links sieht man das Kind mit einer großen Portion Vaseline im Haar, rechts, nachdem die Familie sieben Tage lang mit Waschen verbracht hatte.  © Bildmontage/Screenshot/Threads/micks.art.goods

Auf Threads erklärt Mutter Mickelle Farnsworth: "Meine Kleine hat heute Vaseline erwischt", und veröffentlichte dazu ein Foto, das ihre Tochter mit einer ulkigen Frisur zeigt. Ihre Haare sind durch ihr "Experiment" derart fettig, dass sie in einem einzigen, kerzengeraden Stietz gen Himmel zeigen - und ihre Form behalten.

Besonders heftig: Das Foto entstand bereits, NACHDEM die Zweijährige in der Badewanne war und ihre Haare viermal gewaschen worden waren. Im Laufe des Tages wurde die Mähne des Mädchens "bestimmt zwölfmal" einshampooniert, doch die Creme hielt sich hartnäckig im Haar des Kindes.

Das Mädchen hatte die Vaseline während ihrer Mittagsruhe in einer Kommodenschublade entdeckt und munter ausprobiert.

"Sie hatte nicht nur den Großteil davon in den Haaren, sondern auch auf ihrer Kleidung, ihrem Bett und ihrem Teddybären!", so Mickelle gegenüber Newsweek.

Eltern kämpfen sieben Tage lang gegen Vaseline-Unfall im Haar

Der Tatgegenstand: Eine Packung Vaseline.
Der Tatgegenstand: Eine Packung Vaseline.  © 123rf/ towfiqu

Glücklicherweise nahmen sie und ihr Partner die Situation mit Humor. "Ich arbeite heute Morgen eure Tipps durch und muss über die witzigen Kommentare kichern", erklärt die 30-Jährige auf Threads.

Am Ende sollte es tatsächlich eine Woche dauern, ehe die Misere vollständig überstanden war. Nach sieben Tagen konnte die US-Amerikanerin endlich die sauberen Haare ihrer Tochter im Netz präsentieren.

Tatsächlich würden sie nach der ganzen Prozedur richtig schön "glänzen". Neben einer täglichen Haarwäsche hätten Mickelle und der Vater des Kindes auch noch Maisstärke benutzt, um die dicke Creme zu entfernen. "Es hat sich gut ergeben, dass wir alle die ganze Woche krank waren, also wollten wir sie sowieso nicht in die Öffentlichkeit mitnehmen. 😂"

Den Fehler, so etwas wie Vaseline in Reichweite ihres Kindes zu lassen, werden sie nie wieder machen, verspricht Mama Mickelle.

