Verheiratet mit einem Geist - Frau will Scheidung per Exorzismus: "Er hat mein Leben zur Hölle gemacht"

London - Eine Frau aus Großbritannien ist nach eigenem Bekunden seit fünf Monaten mit einem Geist verheiratet. Nun rechnet die 38-Jährige mit ihrem "Noch-Ehemann" ab und offenbart pikante Details aus ihrer Ehe. Sie will die Scheidung - notfalls per Exorzismus!

Doch Edwardo, der Geist, will sich nicht ändern. "Er nimmt die Beziehung einfach nicht ernst", klagt die enttäuschte Ehefrau an.

Fühlt sich missverstanden und unglücklich in der Beziehung mit dem Geist: Rock-Pop-Sängerin Brocarde. © Instagram/Brocarde

Doch schon bei der gemeinsamen Hochzeit, die an Halloween stattfand, habe es gekriselt. Brocarde erinnert sich: "Die Zeremonie war eine offene Einladung an die Lebenden und die Toten, und es kamen Leute wie Marilyn Monroe, Elvis und Henry VIII. in die Kapelle."



"Edwardo konnte einfach nicht widerstehen, mich auf die Palme zu bringen und machte eine unpassende Bemerkung darüber, dass Marilyn Monroe heiß aussieht. Ich sagte nur: 'Wow, wirklich? Es ist unser Hochzeitstag'. Die Bemerkung hat mir den Abend komplett verdorben."

In den Flitterwochen kam es dann zum handfesten Ehekrach am Strand. "Edwardo dachte, er sei leidenschaftlich und romantisch, er rang mich zu Boden, um im Sand herumzutollen." Aber da habe sie Eis in der Hand gehabt, empört sich Brocarde.

"Ich wollte es mit ihm teilen, doch es verteilte sich überall, in meinem Gesicht, in meinen Haaren und natürlich klebte der Sand daran, sodass ich aussah, als hätte ich einen Kampf mit einer riesigen Möwe gehabt."

Nun zieht die 38-Jährige einen Schlussstrich, will sich von Edwardo scheiden lassen - notfalls per Exorzismus. "Ich bin am Ende meiner Kräfte", macht die Sängerin klar. Sie will einen Neuanfang.

"Ich will mich nicht geschlagen geben, aber es fühlt sich an, als ob die Ehe mit einem Geist nicht funktioniert."