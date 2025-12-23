Als Friseur-Kunde sein wahres Alter verrät, glaubt ihm keiner
Glasgow - Als Barber Grant erfuhr, wie alt sein Kunde wirklich ist, staunte er nicht schlecht: Dessen Frisur ließ ihn deutlich älter wirken - aber nicht im positiven Sinne! Zum Glück hatte Grant sofort eine Idee, wie er seinen unglücklichen Gast verwandeln könnte.
Grant Branham hatte in einem seiner neuesten Instagram-Videos mal wieder einen Problemfall vor sich sitzen: Mit gerade einmal 16 Jahren klagte dieser Teenager über schlimme Geheimratsecken.
Auf Nachfrage verriet Grants Kunde, dass vor etwa einem Jahr sein Haar in der Stirngegend plötzlich deutlich lichter geworden war. Kein Wunder also, dass der Jugendliche seitdem nur noch Mütze trägt.
"Du versuchst, es also so gut wie möglich zu verdecken", fasst der Barber es zusammen. "So ziemlich", gibt der 16-Jährige frustriert zu.
Doch Grant hat schon einen Plan, wie sie der Mützenzeit wieder ein Ende bereiten könnten: "Ich sage dir jetzt dasselbe wie allen anderen mit diesem Problem: Je mehr Haare du an den Seiten wegnimmst, desto weniger fällt der Haaransatz auf."
Da sein Kunde bei der neuen Frisur keine Präferenzen hatte, durfte sich der Barber aus Glasgow auf dessen Haupt komplett ausleben.
Kunde ist nach Verwandlung beim Friseur kaum wiederzuerkennen
Neben einem Skinfade rund um den Kopf des Jugendlichen schlug er außerdem vor, die restlichen langen Haare nach vorn zu stylen.
Bevor er aber seine Haarschere ansetzt, stellt er seinem Gast noch eine Frage: "Hast du eine Freundin?" Als der Teenager dies verneint, versichert Grant ihm: "Nach diesem Haarschnitt aber eventuell schon."
Im Clip wird dem Zuschauer dann das heftige Ergebnis präsentiert: Der 16-Jährige ist mit seinen abrasierten Seiten und dem locker nach vorn gekämmten Haupthaar wirklich kaum wiederzuerkennen.
Und was am wichtigsten ist: Der Jugendliche aus Harden County sieht endlich wieder seinem Alter entsprechend jung aus. Grant hatte sein Vorhaben, den Jungen "zurück ins Spiel" zu bringen, auf jeden Fall in die Tat umgesetzt.
Grants Zuschauer sind begeistert: "Ich bin fast vom Stuhl gefallen! Er ist nun mit Abstand der attraktivste Junge an seiner Schule. Du hast sein Leben verändert", kommentiert eine Person den Instagram-Beitrag, der bereits mit mehr als 600.000 Klicks belohnt wurde.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g