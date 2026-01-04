Mann geht mit Mega-Mähne zum Friseur: Der bringt ihn nach einem Umstyling zum Staunen
Richmond (Virginia, USA) - Langer, ungepflegter Bart, noch viel längere ebenfalls nicht sonderlich gut gepflegte Haare. Als Haar-Influencer Thai Nguyen diesen Kunden in seinem Salon in Richmond, Virginia, auftauchen sah, hatte er mal wieder einen Grund, seine Kamera anzuschmeißen. Herausgekommen ist ein neues TikTok-Video, in dem eine amtliche "Verwandlung" zu sehen ist.
In dem kuriosen Clip sitzt der 30-Jährige im Salon, muss zunächst erklären, wie es zu seinem Jesus-Look gekommen ist. "Ich habe sie vor einem Jahr ein wenig trimmen lassen", erklärt der Mann mit der Mega-Mähne.
Thai Nguyen reicht das überhaupt nicht. Er will die Haare am liebsten abschneiden. Dem kann und will sein Gast nichts entgegensetzen: "Was immer du willst", legt er sein Haar-Schicksal in die Hände des Friseurs.
Dieser freut sich bereits diebisch darauf, sich austoben zu können. "Noch irgendwelche letzten Worte, bevor es losgeht?", will Nguyen wissen. "Ich bin aufgeregt, ich bin bereit", antwortet sein Kunde.
Nguyen macht sich daraufhin ans Werk - und schneidet direkt den langen Zopf ab.
Virales TikTok-Video zeigt gelungenes Umstyling
Heraus kommt am Ende ein Mann, der um die zehn Jahre jünger wirkt. Nicht nur seine Haare sind nun kurz und stylisch, auch der Bart musste vor allem in Sachen Länge dran glauben.
Entsprechend zufrieden lächelt der Gast in die Kamera, der übrigens seit bereits elf Jahren verheiratet ist.
Seiner Frau dürfte nach diesem Makeover also noch ein kleiner Schock bevorstehen. Sie sei aufgeregt, ihn im neuen Look zu sehen, lässt Nguyens Kunde noch wissen.
Unterdessen können sich der Friseur und sein Gast über Dutzende positiver Kommentare auf TikTok freuen. Der allgemeine Tenor lautet: Das hat sich gelohnt und macht etliche Jahre jünger.
Gut 40.000 Klicks sind bislang zusammengekommen. Zumindest in dieser Hinsicht ist also noch ein wenig Luft nach oben.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting