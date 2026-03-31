Passagier traut seinen Augen nicht, als er sieht, was Piloten im Cockpit gemacht haben
Nevada (USA) - Dieser Clip schlägt auf TikTok mächtig ein. Seit Mitte März sind 22,5 Millionen Klicks zusammengekommen. Grund dafür ist der Blick in das Cockpit zweier Piloten, der nicht nur den betroffenen Passagier schwer irritiert.
Auf TikTok ist der User unter dem Namen Angel bekannt. Bislang hat er nur einige Videos gepostet, die immer einen Blick ins Pilotencockpit ermöglichen. Diese Kabinen-Aufnahmen seien nur zum Spaß, teilt der TikToker mit.
Spaß haben vor allem viele User an seinem neuesten Video. Denn darin haben die Piloten nahezu 100 Prozent ihrer Frontscheibe mit einem Sichtschutz bedeckt.
"Der Sonnenschutz verdeckt die gesamte Sicht der Piloten… Wie sehen sie also überhaupt noch etwas?", will Angel entsprechend wissen.
Natürlich könnte man an dieser Stelle die Kommentarspalte nach professionellen Antworten durchsuchen. Newsweek wählte jedoch einen einfacheren Weg, fragte lieber direkt bei einem Experten nach.
In einem Interview mit dem US-Magazin erklärte der ehemalige Airline-Pilot Dan Bubb, der als Historiker und Professor an der University of Nevada tätig ist, jetzt seine Sicht der Dinge.
Virales TikTok-Video zeigt kuriosen Blick ins Cockpit
Er blieb ziemlich tiefenentspannt. "Es besteht hier ein gewisser Widerspruch zwischen Flugsicherheit und der Belastung durch erhöhte Strahlungswerte", erklärte der Professor.
Im Video ist zu erkennen, dass es sich um ein vergleichsweise kleines Flugzeug, vermutlich einen Privatjet, handelt. "Da es sich um ein modernes Hochleistungsflugzeug handelt, das mit sehr hohen Geschwindigkeiten und in großen Höhen fliegt, kommunizieren die Piloten mit der Flugsicherung, da sie sich im sogenannten Luftraum der Klasse A, auch positiver Luftraum genannt, befinden", erklärte Bubb.
Letzten Endes konnte der Fachmann abschließend auch konkret Entwarnung geben: "Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit einem anderen Flugzeug ist sehr gering. Die Flugsicherung würde die Piloten darauf hinweisen, dass sich andere Flugzeuge in ihrer Nähe in unterschiedlichen Höhen befinden."
Titelfoto: TikTok/Screenshot/angel_3o5