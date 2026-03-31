Passagier traut seinen Augen nicht, als er sieht, was Piloten im Cockpit gemacht haben

Nevada (USA) - Dieser Clip schlägt auf TikTok mächtig ein. Seit Mitte März sind 22,5 Millionen Klicks zusammengekommen. Grund dafür ist der Blick in das Cockpit zweier Piloten, der nicht nur den betroffenen Passagier schwer irritiert.

Sehen die Piloten so noch etwas? Ihre Windschutzscheibe ist fast zu 100 Prozent mit Sichtschutz bedeckt. © TikTok/Screenshot/angel_3o5

Auf TikTok ist der User unter dem Namen Angel bekannt. Bislang hat er nur einige Videos gepostet, die immer einen Blick ins Pilotencockpit ermöglichen. Diese Kabinen-Aufnahmen seien nur zum Spaß, teilt der TikToker mit.

Spaß haben vor allem viele User an seinem neuesten Video. Denn darin haben die Piloten nahezu 100 Prozent ihrer Frontscheibe mit einem Sichtschutz bedeckt.

"Der Sonnenschutz verdeckt die gesamte Sicht der Piloten… Wie sehen sie also überhaupt noch etwas?", will Angel entsprechend wissen.

Natürlich könnte man an dieser Stelle die Kommentarspalte nach professionellen Antworten durchsuchen. Newsweek wählte jedoch einen einfacheren Weg, fragte lieber direkt bei einem Experten nach.

In einem Interview mit dem US-Magazin erklärte der ehemalige Airline-Pilot Dan Bubb, der als Historiker und Professor an der University of Nevada tätig ist, jetzt seine Sicht der Dinge.