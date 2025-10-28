Vogel-Angriff endet im Krankenhaus: Frau schwer entstellt

Ravenswood (Australien) - Eine Frau wurde in Australien von einem Vogel attackiert und dabei schwer entstellt.

Marcela Montalva erlitt durch den Sturz mehrere Frakturen im Gesicht (l.). © Bildmontage: Help Marcela Heal After a Magpie Attack Accident In AUS

Wie Marcela Montalva auf ihrer GoFundMe-Seite berichtet, war die junge Frau aus Chile im Februar 2025 voller Träume mit einem Working-Holiday-Visum nach Australien gezogen, um das Land zu erkunden, neue Erfahrungen zu sammeln und hart zu arbeiten.

Doch am 15. Oktober nahm ihr Aufenthalt eine tragische Wendung: An einem freien Tag war sie mit dem Fahrrad unterwegs, als sie plötzlich von einem Flötenkrähenstar (Australian magpie) angegriffen wurde. Durch den Schreck verlor sie die Kontrolle über das Rad, stürzte schwer auf den Betonboden und verlor daraufhin das Bewusstsein.

Schließlich wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wo die Ärzte mehrere Frakturen im linken Gesichtsbereich feststellten. Betroffen waren der Wangenknochen, die Augenhöhle, der Oberkiefer und der Jochbogen. Außerdem war ihr Zungenbein im Hals gebrochen.

"Die Ärzte sagten mir, ich könne froh sein, noch am Leben zu sein. Jetzt brauche ich dringend eine Gesichtsrekonstruktionsoperation, da ich Schwierigkeiten habe, richtig zu essen und zu sprechen", erklärt Marcela.