Mann geht niedergeschlagen zum Friseur: Was der aus ihm macht, ist unglaublich

Glasgow (USA) - Als dieser Mann zu Barber Grant kam, hatte er nur ein Ziel: endlich seinen schrecklichen Look loswerden. Der Friseur verpasste ihm daraufhin nicht nur eine unglaubliche Transformation, sondern gab ihm etwas wieder, das schon lange verloren war - sein Selbstbewusstsein!

Niedergeschlagen kam dieser Kunde zu Barber Grant Branhams. Er war mit seinem Look sehr unzufrieden. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g

Schon bevor Grant Branhams Kunde den Grund für seinen Besuch im Salon in Glasgow nennt, wird jedem bewusst, dass der junge Mann dringend einen neuen Haarschnitt benötigt.

In einem Video sieht man den US-Amerikaner mit relativ langen Zottelhaaren im Friseurstuhl sitzen. Allerdings fällt der erste Blick nicht auf seine rot-braune Mähne, sondern eher drauf, was dazwischen prangt: eine riesige lichte Stelle im vorderen Kopfbereich, die beinahe haarlos ist.

Während er obenrum mit Kahlheit zu kämpfen hat, sieht es bei seinem Bart ganz anders aus: Dieser ist zwar recht dicht, sieht aber durch die vielen ungleichmäßig langen Härchen einfach ungepflegt aus und bewirkt, dass das Gesicht des Brillenträgers unnötig in die Länge gezogen wird.

In einem Vorgespräch erklärt Grants Kunde, dass er sich einen Haarschnitt wünscht, der die kahle Stelle "kaschiert". Diese hätte sein Selbstbewusstsein nämlich völlig zerstört, meint er traurig. "Normalerweise trage ich einfach einen Hut", gibt er zu. Doch damit soll jetzt Schluss sein.