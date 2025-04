"Vorsicht, Nazi-Wähler": Kurioses Ortsschild geht im Netz viral

Während er das politische Engagement des unbekannten Urhebers generell lobte, sah er den Missbrauch des Ortsschildes hierfür als "äußerst ungünstigen Weg" der Meinungsverkündung an. Wie er schließlich ebenfalls mitteilte, habe es in Nachbargemeinden ähnliche Schilder gegeben.

Gegenüber der Frankfurter Neuen Presse tat der Höchster Bürgermeister, Jens Fröhlich (53), die Aktion aber als Bagatelldelikt ab. So habe man die Warntafel kurze Zeit nach Entdeckung äußerst unbürokratisch entfernt.

Exakt 29,6 Prozent der Wähler hatten ihre Zweitstimme der AfD gegeben, die Anzahl der Erststimmen lag mit glatt 29 Prozent nur knapp darunter. Was keinesfalls ein allein in Hassenroth stattgefundenes Phänomen war, störte mindestens eine Person aber wohl derart, dass er oder sie sich zu der Aktion genötigt sah.

Bis heute Unbekannte hängten in der Nacht auf den vergangenen Freitag ein Schild mit der Aufschrift "Vorsicht: 30 Prozent AfD-Nazi-Wähler" unter die eigentliche Gemeindetafel. Eine ganz klare Unmutsbekundung in Bezug auf den enormen Zuspruch, den die Alternative für Deutschland aus der unscheinbaren Gemeinde erhalten hatte.

Exakt am Tag, als man im Ortsteil von Höchst im Odenwald eigentlich freudig die Eröffnung des neu gestalteten Dorfplatzes feiern wollte, überschattete eine nicht genehmigte Erweiterung des Ortsschildes die positive Stimmung.

Während man in Hassenroth selbst wohl äußerst gelassen mit der ganzen Aktion umging und auch von einer Anzeige abzusehen scheint, schlug das Warnschild in den sozialen Medien hohe Wellen. In etlichen Beiträgen auf "X" wurde das Foto des "Nazi-Wähler"-Schildes geteilt.

Mancher User war von der Aktion sogar derart begeistert, dass er oder sie sich Nachahmer in jeder Gemeinde mit ähnlich hoher AfD-Wahlquote wünschte.