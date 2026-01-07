Weltbekannte Moorleiche plötzlich ein junger Mann

Silkeborg (Dänemark) - Eine der weltweit besterhaltenen Moorleichen ist eigentlich ein junger Mann. Das fanden Forscher heraus, die sich dem dänischen "Tollund-Mann" (dän. Tollundmanden, 1950 bei Tollund gefunden) neu widmeten.

Der Tollund-Mann ist erstaunlich gut erhalten und wird regulär im Museum Silkeborg ausgestellt. © Museum Silkeborg

Sicher ist: Die Moorleiche stammt aus der Eisenzeit und ist rund 2400 Jahre alt. Aber wie alt war der Tollund-Mann bei seinem Tod?

Über Jahrzehnte wurde sein Alter auf etwa 40 Jahre geschätzt. Offenbar zu hoch!

Zu diesem Schluss kommen Forscher des Museums Silkeborg, die Nacken, Rücken und Zähne des Mannes mit modernen Mikro-CT-Scans neu untersuchten.

"Nichts davon ist wirklich abgenutzt, und alles zeigt in dieselbe Richtung - dass wir es mit einem verblüffend jungen Mann zu tun haben", sagt Museumschef Ole Nielsen gegenüber DR.