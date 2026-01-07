Weltbekannte Moorleiche plötzlich ein junger Mann
Silkeborg (Dänemark) - Eine der weltweit besterhaltenen Moorleichen ist eigentlich ein junger Mann. Das fanden Forscher heraus, die sich dem dänischen "Tollund-Mann" (dän. Tollundmanden, 1950 bei Tollund gefunden) neu widmeten.
Sicher ist: Die Moorleiche stammt aus der Eisenzeit und ist rund 2400 Jahre alt. Aber wie alt war der Tollund-Mann bei seinem Tod?
Über Jahrzehnte wurde sein Alter auf etwa 40 Jahre geschätzt. Offenbar zu hoch!
Zu diesem Schluss kommen Forscher des Museums Silkeborg, die Nacken, Rücken und Zähne des Mannes mit modernen Mikro-CT-Scans neu untersuchten.
"Nichts davon ist wirklich abgenutzt, und alles zeigt in dieselbe Richtung - dass wir es mit einem verblüffend jungen Mann zu tun haben", sagt Museumschef Ole Nielsen gegenüber DR.
Zähne verraten das wahre Alter
Insbesondere der gute Zustand der Zähne lasse sich kaum anders erklären als mit einem jüngeren Alter.
"Das ist spannend, dass wir es plötzlich mit einem Mann zu tun haben, der vielleicht zehn Jahre jünger ist als wir angenommen hatten", sagt Nielsen.
Nach den neuen Erkenntnissen war der Tollund-Mann bei seinem Tod also nicht um die vierzig Jahre alt.
Vielmehr wird er in seinen Dreißigern oder späten Zwanzigern gewesen sein.
Titelfoto: Museum Silkeborg