Als ihr Kind zu ruhig ist, wird Mutter misstrauisch: Was sie dann findet, macht sie fassungslos

Eine Mutter aus den USA ging mit dem Bild eines MacBooks viral, das von ihrem Kleinkind verunstaltet wurde.

Von Anne-Sophie Mielke

Seattle (USA) - Eltern von kleinen Kindern kennen diese goldene Regel: Wenn es plötzlich ruhig im Kinderzimmer wird, bedeutet das nicht, dass man nun durchatmen darf, sondern eher auf der Hut sein sollte. Es gibt dann nämlich zwei Möglichkeiten - entweder ist der Nachwuchs im besten Falle gedankenversunken in seinem Spiel vertieft oder er hat etwas angestellt. Im Falle eine Mutter aus dem US-Bundesstaat Washington trifft wohl eher Zweiteres zu ...

Eine Mutter aus den USA erzählt auf Threads von einer eher unschönen Erfahrung mit ihrem Kleinkind. (Symbolbild) © 123rf/nadezhda1906 Mutter Carla Souza aus Seattle ging mit einem Threads-Beitrag viral, den viele andere Eltern nur zu gut nachempfinden können. In ihrem Post schreibt sie: "Wenn euer Kleinkind plötzlich leise spielt, solltet ihr nachsehen gehen." Dazu veröffentlichte sie das Foto eines Laptops von der Marke Apple. Was sofort ins Auge sticht: Die Tastatur und das Trackpad des MacBooks sind komplett mit einer weißen Masse beschmiert. Kurioses Frau trifft Freund nach Monaten wieder: Was dann passiert, kann sie kaum glauben Carla hat auch direkt die Auflösung für ihre Follower parat: "Ja, das ist Joghurt auf dem MacBook Air meines Mannes", erklärt sie auf Threads.

Kleinkind "verschönert" Laptop von Vater mit Joghurt

Der Laptop eines Vaters aus den USA wurde von seiner Tochter mit Joghurt "verschönert". © Screenshot/Threads/Carla Souza Offenbar hat ihr Kleinkind sehr sorgfältig drauf geachtet, dass - abgesehen von einem kleinen Fleck - wirklich alles auf dem Laptop mit dem Milcherzeugnis bedeckt ist. "Ich wette, es war eine schöne Sinneserfahrung für sie", meint Carla sarkastisch im Kommentarbereich zu einem anderen User. Und ergänzt an anderer Stelle, dass ihre Tochter "sehr zufrieden" mit ihrem Verbrechen gewesen sei. Andere Threads-Nutzer geben zum Joghurt-Fail ihren Senf dazu: "Worüber beschwerst du dich eigentlich? Es ist ein Apple mit Joghurt 🤣", schreibt eine Person amüsiert. Einige haben zunächst das Problem gar nicht erkannt, da sie das Milchprodukt für etwas anderes hielten: "Warum zum Teufel dachte ich, du hättest die Tastatur mit Plastikfolie umwickelt, so wie es meine Oma früher mit ihren Sofas gemacht hat? 😭"

Carla Souza wohnt zusammen mit Mann, Tochter und Hund in Seattle. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/cinza_whippet, pgray_photo

