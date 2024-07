Wucher! Was ein Vermieter für dieses Loch haben will, ist unglaublich

London - Dass die Londoner Mieten kein Schnäppchen sind, ist bekannt. Doch was ein Vermieter für dieses Zimmer im Norden der britischen Hauptstadt verlangt, ist eine Frechheit.

Der Vermieter schreibt von "unvergleichlichem Komfort" und "reichlich Stauraum". Der Preis hat es in sich: schlappe 900 Pfund - das sind 1067 Euro!

Auf Facebook preist dieser das Objekt seit wenigen Tagen als "fantastisches Einzelzimmer" an. Doch fantastisch ist hier rein gar nichts.

Immerhin gibt es ein kleines Badezimmer. © Facebook/Marketplace/Mohsin Raja

Immerhin: Das Zimmer in "erstklassiger Lage" befindet sich direkt in der Nähe einer Bahnstation, also ideal zum Pendeln für Studenten oder Berufstätige.

Ein Blick auf Google-Maps zeigt zudem, dass die Londoner Wohnung direkt neben einer Auto-Werkstatt steht. Gratis Lärmpegel gibt es also noch dazu.

"Das Anwesen ist gut gepflegt und profitiert von einer freundlichen und ruhigen Umgebung", schreibt unterdessen der Vermieter.

User der Internet-Plattform Reddit, wo sich über dieses Inserat bereits lustig gemacht wurde, können kaum glauben, was sie da sehen. Einer fordert, dass solche Angebote verboten werden sollten.

Zum Schluss schreibt der Vermieter noch: "Verpassen Sie diese hervorragende Gelegenheit nicht." Neben einer Wohnung hat er derzeit auch Autos, Schuhe oder Kuscheltiere zum Verkauf.