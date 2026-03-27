Zentimeter-Irrsinn verschlingt Unsummen: Sicherheitsdienst muss Schulgeländer bewachen

Frankfurt am Main - Behörden-Irrsinn! Weil das Geländer der Frankfurter Fraunhofschule nur 103 und nicht 110 Zentimeter hoch ist, sitzen dort zwölf Wachleute im Treppenhaus - für einen fünfstelligen Betrag wöchentlich. Die Schulleiterin ist fassungslos.

Auch Schulleiterin Solmaz Heidlindemann zeigt sich vom Einsatz der Behördenentscheidung irritiert. © Lea Winkler/dpa

Momentan seien "zwölf Personen zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen Posten in den Treppenhäusern im Einsatz", sagte eine Sprecherin des zuständigen Dezernats der Deutschen Presse-Agentur.

Die hohen Kosten dafür trägt die Stadt und damit indirekt auch der Steuerzahler - und das wegen gerade einmal sieben Zentimetern.

In der Frauenhofschule, einer Grundschule im Stadtteil Niederrad, seien die fehlenden Zentimeter bei einer Routinebegehung aufgefallen, so die Sprecherin: Es misst statt 110 nur 103 Zentimeter.

Bis eine "bauliche Lösung" gefunden ist, werde das Geländer bewacht. "Die Situation wird voraussichtlich noch zwei bis vier Wochen so bestehen bleiben", sagte die Sprecherin. Dafür fallen nach Angaben der Stadt aktuell Kosten von rund 13.700 Euro brutto pro Woche an.

Solmaz Heidlindemann, die die Frauenhofschule aktuell vertretungsweise leitet, war "baff", als am vergangenen Freitag der Anruf des Amts für Bau und Immobilien (ABI) kam, wie sie im dpa-Interview berichtet.