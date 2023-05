Ziemlicher Scheiß-Job: Kurioses Maskottchen macht Jagd auf Hunde und Besitzer

Offenbach am Main - Da wartet ein ganzer Haufen Arbeit: Schon bald soll in der hessischen Stadt Offenbach am Main ein kurioses Maskottchen durch die Straßen ziehen und ein ganz besonders Auge auf Hunde und deren Besitzer werfen. Beim Blick auf die alles andere als alltägliche Gestalt fragt man sich nicht zu Unrecht: Was soll die ganze Scheisse?!