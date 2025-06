Mutter stockt der Atem, als sie sieht, was ihre Zweijährige im Schwimmbad macht

Chicago (USA) - Nein, mit einem entspannten Urlaub kann man als Mutter von vier Söhnen und einer Tochter wohl kaum rechnen. Dass Amanda Ivanelli (38) jedoch der Atem stocken würde, als sie mit ihren Kids in Chicago im Schwimmbad war, hätte sie so auch nicht erwartet.

Mehr als 26 Millionen Klicks hat der kuriose Clip in nur drei Tagen generiert, dazu rund 1,5 Millionen Likes.

"Okay, nicht noch einmal. Das war's", ruft Ivanelli mit erhobener Hand ihrer Tochter zu. Im Untertitel erklärt die Fünffach-Mutter, dass ihre Kleine vor allem deshalb gesprungen sei, weil sie es ihren vier größeren Brüdern nachmachen wollte.

Der Grund dafür ist in einem Instagram-Video zu sehen, das seit dem vergangenen Wochenende steil viral geht. Darin traut sich Ivanellis Tochter Capri (2) nämlich ganz allein aufs Drei-Meter-Brett.

Die Zweijährige springt, ohne zu zögern. Danach schwimmt sofort einer ihrer Brüder zu ihr. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/aivanelli

"Schon der Aufstieg auf die Leiter ist ziemlich nervenaufreibend. Und dass sie am Ende nicht gezögert hat, zeigt, dass sie sich ihrer Entscheidung sicher war. Sie tauchte hinterher einfach auf und fragte: 'Was ist denn so schlimm?'", erzählte die 38-Jährige dem US-Magazin.

Die Kommentarspalte neben dem Video hat Ivanelli unterdessen gesperrt. Denn es gibt auch Kritik an ihrem Verhalten, weil sie den gefährlichen Moment erlaubt hat.

"Es gibt viele sensible Leute, die das kommentiert haben. Aber ehrlich gesagt bin ich Mama von fünf Kindern und daher ziemlich entspannt", sagte die US-Amerikanerin.

Entsprechend nüchtern blickt sie nach dem Schwimmbadbesuch in die Zukunft: "Ich muss mit vier verrückten Jungs zusammen sein. Und jetzt werde ich mit diesem Mädchen alle Hände voll zu tun haben."