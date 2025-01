Als ihr Fallschirm versagt, gehen ihr zwei Dinge durch den Kopf: Junge Frau überlebt Sturz aus 4,5 Kilometern Höhe

Während sie fiel, habe sie nur an zwei Dinge denken können. Erstens: Sie wollte nicht sterben, Emma wollte unbedingt leben. Zweitens: Die traurige Gewissheit, dass ihre beste Freundin ihre Leiche finden würde, wenn sie tatsächlich sterben würde. Dann kam der Aufprall.

Als Emma sich umdrehte, der Schock: Der Tandem-Pilot war bewusstlos, hatte sich in die Schnüre des Fallschirms verheddert. Schlimmer noch: Der Fallschirm öffnete sich nicht richtig. Panik überkam die junge Frau, ungebremst stürzte sie zu Boden.

2013 ging Emma mit ihrer besten Freundin Jenna auf große Weltreise, damals war sie 20 Jahre alt, erinnert sie sich. Die beiden Freundinnen gönnten sich einen Tandem-Fallschirmsprung, also einen begleiteten Sprung mit einem erfahrenen Piloten. Jenna war sehr nervös, doch Emma konnte es kaum erwarten, aus dem Hubschrauber mitten in den Schweizer Alpen zu springen, um dann mit dem Fallschirm sanft zu Boden zu schweben.

Emma kämpfte sich ins Leben zurück © Montage: Instagram/em_Carey

Emma schlug hart auf, brach sich das Brustbein, das Becken, mehrere Wirbel und quetschte sich das Rückenmark. Die Schockdiagnose Querschnittlähmung stand im Raum.

Während Jenna die schwierige Aufgabe hatte, Emmas Familie in Australien über das Unglück zu informieren, wurde die Überlebende notoperiert. Was folgte, war ein langer Aufenthalt im Schweizer Krankenhaus. Mühsam kämpfte sich Emma zurück ins Leben. Ihre Mutter, die Schwester und Jenna waren an ihrer Seite.

Auch der Fallschirmlehrer überlebte, wurde ins selbe Krankenhaus eingeliefert. Obwohl Emma zunächst sehr wütend auf ihn war und alles auf einen Pilotenfehler hindeutete, hat sie beschlossen, dem Mann zu vergeben. Noch im Krankenhaus haben sich beide ausgesprochen.