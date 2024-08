Fallschirm versagt: Frau stürzt fast einen Kilometer in die Tiefe und überlebt

Ein Video zeigt den gesamten Vorfall: Darauf ist zu sehen, wie die drei Frauen kurz nacheinander aus dem Doppeldecker-Flugzeug springen. Zwei Fallschirme öffnen sich wie vorgesehen, die beiden Springerinnen gleiten sanft zu Boden. Doch die dritte Springerin hat ein enormes Problem. Ihre Gurte haben sich offenbar verheddert, der Hauptschirm öffnet sich nicht vollständig. Unkontrolliert fällt die Frau Richtung Erde, die Sturzgeschwindigkeit nimmt rasant zu. Personen am Boden fangen an zu schreien.

Die Frau landete unsanft. Doch sie überlebte. © Telegram/Pro Gorod Kirov

Was dann geschieht, grenzt an ein Wunder: Baumkronen bremsen den Sturz ab. Die Frau landet in einer Birke, berichtet das Portal Lenta. Sie wurde schwer verletzt, befindet sich aber glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr.

Der missglückte Sprung erfolgte aus einer Höhe von 800 bis 1000 Metern. Medienberichten zufolge war die Sportlerin nicht in der Lage, den Reserveschirm auszulösen.

Fallschirmspringen bleibt gefährlich: Immer wieder kommt es zu schweren Unglücken.

So wie Anfang des Jahres, als ein 33-jähriger Brite von einem Hochhaus in Pattaya (Thailand) mit seinem Fallschirm in den Tod stürzte. Im März wurde ein Fall aus Vietnam bekannt, wo ein 39-jähriger Teilnehmer eines Paragliding-Turniers vor zahlreichen Zuschauern tödlich verunglückte.