Frau erhält Glückwünsche zum 20. Geburtstag: Doch das Schicksal schlägt gnadenlos zu

Oxford (England) - Es soll der feierliche Beginn eines neuen Lebensabschnitts sein: Mit dem 20. Geburtstag wird man zum "Twen", die Teenager-Jahre sind gezählt – Zeit, erwachsen zu werden. Doch für Georgie Collier aus Oxford in England war ihr 20. Geburtstag ein Tag der Trauer. Während die Glückwünsche bei ihr eintrudelten, weinte die junge Frau bittere Tränen. Denn ihr Vater war am frühen Morgen gestorben.

Georgie verlor ihren Vater an ihrem 20. Geburtstag, ist mittlerweile 26. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/grievewithgeorgie

Auch heute, rund sechs Jahre später, lässt der Tod ihres Papas die Trauernde nicht los. Auf ihrem TikTok-Account nennt sie sich deshalb "grievewithgeorgie" (zu deutsch: "Trauere mit Georgie").

Immer wieder postet die heute 26-Jährige dort Fotos, die ihren Vater zeigen. Auch das Grab des Briten wird regelmäßig präsentiert. 2014 war bei ihrem Dad Parkinson diagnostiziert worden. Fortan musste seine Tochter mit ansehen, wie es ihm über die Jahre immer schlechter ging.

Ausgerechnet an ihrem 20. Geburtstag passierte es dann: "Wir wussten zwar schon immer, dass er sterben würde, doch sein tatsächlicher Tod traf uns dennoch wie ein Schock", erzählte Georgie jetzt in einem Interview mit People.

Es war der Morgen des 14. Dezembers 2019, als das Schicksal gnadenlos zuschlug. "Es gibt keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben: zu sehen, wie der eigene Vater stirbt, und dann auf das Handy zu schauen, wo Nachrichten wie 'Alles Gute zum Geburtstag! Hab einen tollen Tag' eingehen", sagte sie.

Dieser Schock wirkt bis heute nach.