Adidas sorgt mit LGBTQ-Kollektion für Kritik: "Einfach nur ekelhaft!"

Einen Badeanzug mit Brusthaar zu bewerben, stößt auf Kritik. © Screenshot/Adidas/adidas x Rich Mnisi Pride Kollektion

"Einfach nur ekelhaft!", "Nie wieder Adidas." oder "geht gar nicht!" kann man in den Bewertungen unter dem Schwimmanzug lesen, der von einem dunkelhäutigen Trans-Model samt einer Wölbung im Intimbereich vorgestellt wird.

In mehreren Bildkacheln posiert das Model aus unterschiedlichen Perspektiven, dazu wird das Outfit in einem Video eingespielt, in dem ein weiteres alternatives Model den Badeanzug inklusive Brusthaar in Bewegung präsentiert.

Zunächst zoomt die Kamera sehr nah auf die Brustbehaarung der Person, ehe sie eine Pirouette hinlegt und ihr Hinterteil in dem Outfit zum Vorschein kommt.

Auch die Einordnung der Pride-Kollektion auf der Website, auf der bloß in Mann, Frau und Kind unterteilt wird, sorgt für Fragezeichen.