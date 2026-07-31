CSD in Magdeburg: Nach Anschlag muss neues Sicherheitskonzept her

Magdeburg - Rund drei Wochen vor dem CSD in Magdeburg gibt es laut Veranstalter noch Unklarheiten zum Sicherheitskonzept.

Die Veranstalter des Magdeburger CSD arbeiten an einem neuen Sicherheitskonzept. © Heiko Rebsch/dpa

"Wir brauchen konkrete Planungen, damit wir uns darauf einstellen können", sagte der Sprecher des CSD Sachsen-Anhalt, Falko Jentsch, der Deutschen Presse-Agentur.

Zwar sehe er Zeichen dafür, dass nach dem Angriff in Berlin am vergangenen Wochenende an angepassten Konzepten für ausreichenden Schutz gearbeitet wird. Diese seien jedoch bei einem Gespräch mit den zuständigen Behörden am Dienstag nicht vorgestellt worden.

"Wir sind nicht zuständig für die Sicherheit, aber abhängig davon", betonte Jentsch. Am Randes des Christopher Street Days (CSD) in Berlin war in Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren, bevor er - vermutlich mit einer Machete - weitere Menschen verletzte.

Eine Frau starb, 31 Menschen wurden verletzt, 7 davon schwer. Der Islamist wurde am Sonntagabend von Polizisten erschossen.