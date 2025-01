LGBTQ-feindliche Attacken in Serie: Fünf Jugendliche festgenommen

Hofheim am Taunus - Es geht um mehrere Raubüberfälle in Kombination mit teils gefährlicher Körperverletzung: Die Kriminalpolizei im westhessischen Main-Taunus-Kreis hat fünf männliche Jugendliche festgenommen. Sie sollen ihre Opfer über queere Dating-Plattformen in die Falle gelockt haben.