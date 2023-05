US-Konzern veröffentlicht umstrittene Pride-Kollektion für Kinder!

Dieser Badeanzug von Target hat eine Funktion integriert, um das männliche Genital in der weiblichen Bademode zu verstecken. © Screenshot/Target/Pride-Kollektion

Anlässlich des "Pride-Monats", der von Anhängern der LGBTQ-Szene ab dem 1. Juni weltweit gefeiert wird, kreieren Mode-Hersteller derzeit passende Kleidungsstücke für sämtliche Geschlechter.

Das amerikanische Unternehmen mit Hauptsitz in Minneapolis veröffentlichte dabei eine Produktreihe auf seiner Website, die sowohl Kleidung für Klein und Groß, Party-Utensilien, Haushaltsgegenstände oder sogar Tierspielzeuge beinhaltet. Alles im gewohnt bunten Regenbogen-Stil.

Doch gerade die Kinder-Klamotten, die es bereits in den Märkten zu kaufen gibt, stoßen in den sozialen Medien auf harsche Kritik. So sind etwa die Schriftzüge "Not a Phase", "Queer, Queer, Queer" oder "Trans People will always exist" zu lesen.

Wie auch schon bei Adidas steht dabei ein Badeanzug im Mittelpunkt der Entrüstung. Für diesen haben sich die Designer nämlich eine spezielle Funktion überlegt.