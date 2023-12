Frau schreibt SMS an falsche Nummer: Was 13 Jahre später passiert, ist unglaublich

Die Geschichte von Brenda Rivera und ihrem Mann Isaiah aus den USA ist im Internet viral gegangen.

Von Anne-Sophie Mielke

Georgia (USA) - Egal, ob man es Schicksal, Glück oder göttliche Fügung nennt: Dass Brenda Rivera (36) vor mehr als zehn Jahren aus Versehen eine SMS an eine falsche Nummer schickte, sollte das Beste sein, was ihr je passierte.

Brenda und Isaiah lernten sich durch einen mehr als besonderen Umstand kennen. © Bildmontage: Screenshot Instagram/she_plusfive Im Jahr 2009 wollte die US-Amerikanerin eigentlich einer Freundin schreiben, als sie die SMS versehentlich an eine falsche Nummer schickte. "Ich habe einen aufbauenden Bibelvers gesendet", erinnert sich Brenda. Ein paar Minuten später bekam sie dann eine Antwort: "Amen dazu. Wer ist da?" Brenda hatte den Vers an Isaiah Stearns geschickt, der erst eine halbe Stunde vor ihrer Nachricht eine neue Handynummer bekommen hatte. "Er sagte: 'Ich glaube nicht, dass wir uns jemals getroffen haben, mein Name ist Isaiah Stearns'", so Brenda gegenüber TODAY. Sie entschuldigte sich bei dem Fremden für die Störung und dachte, die Sache wäre nun geklärt. Doch Isaiah hatte andere Pläne und versuchte, das Gespräch am Laufen zu halten. Als der US-Amerikaner sie dann zum Telefonieren einlud, wurde es Brenda fast etwas unangenehm. "Ich fand es ein bisschen komisch", gibt die heute 36-Jährige zu.

Eine Voicemail ändert alles

Mittlerweile sind die beiden 13 Jahre verheiratet und haben sechs Kinder zusammen. © Bildmontage: Screenshot Instagram/she_plusfive Schließlich hatte sie den Mann am anderen Handy noch nie gesehen oder gesprochen. Aus diesem Grund ging sie auch nicht an ihr Telefon, als Isaiah sie am nächsten Tag anrief. "Ich war ein bisschen verstört. Aber ich hatte gleichzeitig gehofft, dass er eine Voicemail hinterlassen würde, damit ich seine Stimme hören könnte", erklärt Brenda. Und ihr Wunsch ging in Erfüllung: Der unbekannte Mann sprach auf ihren Anrufbeantworter. Er bedankte sich bei ihr für den Bibelvers, der ihm demnach seinen Tag erleichtert hatte und ihn zum Lächeln gebracht hatte. Seine authentische Nachricht weckte Brendas Interesse und sie rief die fremde Nummer an. Bei ihrem Gespräch wurde klar, dass ihre Mutter in der Nähe von Isaiahs Wohnort lebte. "Ich sagte, vielleicht könnten wir uns treffen, wenn ich meine Familie besuche", so die 36-Jährige. "Wir hatten sofort eine Verbindung."

Das Paar könnte auch nach so vielen Jahren nicht glücklicher sein. © Bildmontage: Screenshot Instagram/she_plusfive Nachdem sie aufgelegt hatten, schlossen die beiden auf Facebook Freundschaft. Nun hatte Brenda endlich ein Bild von dem Mann, der aus Zufall in ihr Leben getreten war. Isaiah war eigentlich nicht ihr Typ, doch Brenda verliebte sich in kürzester Zeit über beide Ohren in ihn. Schließlich arrangierten Brenda und Isaiah ein Treffen - allerdings nicht für sich selbst. Zunächst sollte die Mutter der gebürtigen Mexikanerin einen Blick auf den Mann werfen. Und die war nach dem gemeinsamen Mittagessen völlig verzaubert: "Sie sagte: 'Du wirst diesen Typen heiraten'." Und ihre Mutter sollte Recht behalten: Im kommenden Juni können Brenda und Isaiah schon ihren 13. Hochzeitstag feiern. Und das Paar blieb nicht lange zu zweit: Im Juni 2021 kam ihr bereits sechstes Kind auf die Welt. Ihre älteste Tochter wird dieses Jahr zwölf Jahre alt. "Ich liebe uns so sehr", freut sich Brenda. "Manchmal sehe ich nur meine Kinder und meinen Mann an und frage mich, womit ich das alles verdient habe."