Sexpertin verrät: Diese sieben Fehler machen Paare im Schlafzimmer

Ratgeber - Sobald es draußen wieder kühler und ungemütlicher wird, beginnt die kuschelige Zeit in den heimischen vier Wänden. Viele Menschen besinnen sich wieder mehr auf Zweisamkeit, doch nicht immer geht es in den Schlafzimmern heiß her. Sexologin und Sexualpädagogin Kiki Maree hat sieben große Fehler verraten, die Paare in ihrem Sexleben machen - und erklärt, wie man dieses wieder auf Vordermann bringen kann.