Diese 7 Flirtsignale bei Männern zeigen ernstes Interesse

Der tiefe Blick in die Augen verrät schon mal ernstes Interesse, Dich näher kennenlernen zu wollen. Schaust Du ihm ebenfalls in die Augen, wird er Dich vermutlich gleich ansprechen. Hält er den Blickkontakt auch während Eurer Gespräche, kannst Du das als erstes Interesse an Deinen Worten und Deiner Person deuten.

Ihr sitzt nebeneinander und der Mann dreht seinen Oberkörper in Deine Richtung? Dann zeigt er unbewusst Interesse an Dir und Deinen Worten. Ähnlich verhält es sich sogar beim Spazierengehen. Wenn Ihr nebeneinander geht und er seine Hüfte leicht zu Dir dreht, schenkt er Dir seine gesamte Aufmerksamkeit.

Er schaut Dich während Eures Gespräches an, lächelt ehrlich, lässt sein Smartphone in der Hosentasche, stellt interessierte Fragen und kann sich beim nächsten Date sogar noch an viele Details Eures letzten Treffen erinnern? Dann meint er es ernst und will Dich wieder sehen und noch besser kennenlernen.