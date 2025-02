Liebeskummer? So kommst Du gut wieder aus der Krise heraus!

Liebeskummer überwinden ist eine schmerzhafte Lebenserfahrung, die Spuren auf der Seele hinterlässt. TAG24 hat Tipps für Euch, damit Ihr wieder zu Euch findet.

Von Franziska Stawitz

Plötzlich ist alles auch und vorbei. Das gemeinsame Leben liegt in Trümmern, ebenso wie das eigene Herz. Aber es gibt ein Leben nach dieser Liebe - TAG24 hat hilfreiche Anregungen für Euch, mit denen Ihr Euren Liebeskummer überwinden könnt.

Liebeskummer ist großer Mist. Den braucht kein Mensch und der kann verdammt weh tun. Wie eine große dunkle Wolke breitet er sich aus und bleibt. Teilweise nur ein paar Wochen, manche Menschen leiden aber auch über Monate oder ganze Jahre hinweg. Und in einigen Fällen ist der Liebeskummer so heftig, dass daraus eine handfeste Lebenskrise wird, aus der man allein auch nicht so leicht herausfindet. Wenn Du Liebeskummer hast, fahren die Gefühle Achterbahn. Dennoch gibt es Möglichkeiten, aus dieser Krise herauszufinden und den Liebeskummer zu überwinden.

Liebeskummer: Symptome eines gebrochenen Herzens

Ein gebrochenes Herz braucht Zeit um zu heilen. © 123RF/aodsurin

Kummer mit der Liebe zeigt sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Während einige Betroffene keinen Bissen herunterbekommen, neigen andere zum Frust-Essen. Weinanfälle, Antriebslosigkeit, innere Unruhe oder auch Schlafstörungen - alles ist möglich. Dazu das Gefühlschaos. Trauer, Verzweiflung, Wut und auch Angst vor der Zukunft wechseln sich munter ab. Alle Gefühle haben ihre Berechtigung und helfen dabei, den Liebeskummer zu verarbeiten. Aufkommende Gefühle zu verdrängen bringt auf lange Sicht nichts. Das wäre wie einen aufblasbaren Wasserball unter die Wasseroberfläche drücken zu wollen. Das geht nur kurze Zeit. Irgendwann schießt er hoch, und zwar kräftig. Genauso verhält es sich auch mit unseren Gefühlen.

Wichtig! Manchmal führt das Ende einer Partnerschaft auch in eine Depression. Spätestens dann ist professionelle Hilfe gefragt.

Liebeskummer überwinden braucht Zeit

Liebeskummer überwinden kann lange dauern - abhängig von der Intensität der Liebe. © 123RF/skoles Ich kann nicht mehr - wie lange dauert das denn noch? Warum geht es mir immer noch nicht besser? Wie lange soll denn das noch so weitergehen, dass sowohl mein erster als auch meiner letzter Gedanke des Tages meinem Ex-Partner oder meiner Ex-Partnerin gelten? Was stimmt denn nicht mit mir? Falls es Dir auch so gehen sollte, dann lass’ Dir bitte sagen: Es ist alles in Ordnung mit Dir. Der Herzschmerz muss nicht nach drei Monaten Schnee von gestern sein, auch wenn sich diese Vorstellung noch in vielen Köpfen wacker hält. Liebeskummer lässt sich nicht per Knopfdruck einfach abschalten. Jeder hat sein eigenes Tempo. Und auch die Länge der Beziehung spielt keine Rolle für die Länge des Liebeskummers. Es dauert so lange, wie es dauert. Das ist individuell verschieden. Loslassen ist ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, auch wenn es schön wäre. Ganz besonders dann, wenn wir gar nicht vorhatten, loszulassen. Denn die Vorstellung war eine andere. Miteinander, beieinander und nicht getrennt voneinander durchs Leben zu gehen. Loslassen heißt, all das zu verabschieden, was war. Das Schöne, das, was gut gelaufen ist und stimmig war. Aber auch das, was gemeinsam nicht gelungen ist, darf betrauert werden. Und kein Mensch entscheidet, welche Zeitspanne angemessen ist. Denn jeder verarbeitet eine Trennung anders. Dieser Prozess lässt sich nicht in ein Schema pressen.

Liebeskummer: Phasen und Lösungsansätze

Beim Liebeskummer durchläuft man mehrere Phasen. © 123Rf/dwiputras Liebeskummer-Phasen sind nur ungefähre Anhaltspunkte. Wenn wir Liebeskummer haben, durchlaufen wir zwar verschiedene Phasen, diese bauen jedoch selten so linear aufeinander auf, wie im Lehrbuch beschrieben. Sicherlich würde es uns leichter fallen, wenn wir wüssten, an welcher Stelle wir gerade mit unserem Liebeskummer stehen. Verdrängung oder Lähmung, Gefühlschaos oder doch schon Akzeptanz der Situation? So einfach ist es aber leider nicht. Einige Menschen drehen auch noch mal eine Extra-Runde in ihrer Partnerschaft, andere wiederum sind gefangen in andauernden On-Off-Beziehungen oder diskutieren neue Beziehungsmodelle, wie eine offene Beziehung, um die aktuelle Partnerschaft doch noch irgendwie zu retten. Um Deinen Liebeskummer wirklich gut zu verarbeiten, hilft es, Dir hier wirklich Klarheit zu schaffen und Dir kein Hintertürchen offenzuhalten. Das gilt für beide Parteien. Wenn eure Geschichte erzählt ist, dann steh’ dazu, ansonsten macht sich Dein Gegenüber unnötige Hoffnungen.

Tipp: Bist Du die Person, die verlassen wurde, so fordere Klarheit und Verbindlichkeit ein. Bleibt einer von euch beiden vage und unklar, verlängert das in der Regel die Zeit des Leidens.

Liebeskummer schmerzt - egal in welchem Alter

Egal wie jung oder alt man ist: Liebeskummer tut weh. © 123RF/rawpixel