Brutale Gabel-Attacke: Behörden veröffentlichen erschreckende Details zu Lufthansa-Flug

Auf einem Lufthansa-Flug wurden zwei Jugendlich von einem 28-Jährigen mit einer Metallgabel angegriffen.

Von Calvin Schröder

Boston (Massachusetts/USA) - Was am Samstagabend auf dem Weg von Chicago nach Frankfurt passierte, sorgte Aufsehen. Flug LH431b musste außerplanmäßig in Boston landen – wegen eines "renitenten Passagiers". Doch neue Informationen zeigen: Die Situation war weit dramatischer, als zunächst bekannt.

Der Boeing 747 der Lufthansa hätte eigentlich nach Frankfurt fliegen sollen. (Symbolbild)
Der Boeing 747 der Lufthansa hätte eigentlich nach Frankfurt fliegen sollen. (Symbolbild)  © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Massachusetts griff der mutmaßliche Täter, Praneeth Usirpalli (28), während des Flugs zwei 17-jährige Jugendliche an.

Mit einer Metallgabel soll er plötzlich auf die Teenager losgegangen sein.

Einer der beiden wurde attackiert, während er gerade schlief – der Angreifer stach mehrfach zu, traf seine Opfer an Schultern und Hinterkopf.

Lufthansa: Chaos an Bord: Lufthansa-Flieger muss wegen randalierendem Passagier umdrehen
Als Crewmitglieder eingreifen wollten, eskalierte die Lage weiter: Usirpalli habe seine Hand zu einer Pistole geformt, sie sich in den Mund gehalten und so getan, als würde er abdrücken. Außerdem soll er eine weitere Passagierin geschlagen haben.

Der Verdächtige soll sich in Boston vor Gericht verantworten

Laut RTL gelang es der Crew schließlich, den Mann zu überwältigen und zu fixieren. Der Pilot entschied sich daraufhin, das Flugzeug außerplanmäßig in Boston zu landen, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten.

Am Boden wurde der 28-Jährige von US-Behörden festgenommen. Er soll sich in den kommenden Tagen vor dem Bundesgericht in Boston verantworten.

Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa

