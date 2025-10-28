Brutale Gabel-Attacke: Behörden veröffentlichen erschreckende Details zu Lufthansa-Flug
Boston (Massachusetts/USA) - Was am Samstagabend auf dem Weg von Chicago nach Frankfurt passierte, sorgte Aufsehen. Flug LH431b musste außerplanmäßig in Boston landen – wegen eines "renitenten Passagiers". Doch neue Informationen zeigen: Die Situation war weit dramatischer, als zunächst bekannt.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Massachusetts griff der mutmaßliche Täter, Praneeth Usirpalli (28), während des Flugs zwei 17-jährige Jugendliche an.
Mit einer Metallgabel soll er plötzlich auf die Teenager losgegangen sein.
Einer der beiden wurde attackiert, während er gerade schlief – der Angreifer stach mehrfach zu, traf seine Opfer an Schultern und Hinterkopf.
Als Crewmitglieder eingreifen wollten, eskalierte die Lage weiter: Usirpalli habe seine Hand zu einer Pistole geformt, sie sich in den Mund gehalten und so getan, als würde er abdrücken. Außerdem soll er eine weitere Passagierin geschlagen haben.
Der Verdächtige soll sich in Boston vor Gericht verantworten
Laut RTL gelang es der Crew schließlich, den Mann zu überwältigen und zu fixieren. Der Pilot entschied sich daraufhin, das Flugzeug außerplanmäßig in Boston zu landen, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten.
Am Boden wurde der 28-Jährige von US-Behörden festgenommen. Er soll sich in den kommenden Tagen vor dem Bundesgericht in Boston verantworten.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa