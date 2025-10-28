Brutale Gabel-Attacke: Behörden veröffentlichen erschreckende Details zu Lufthansa-Flug

Boston (Massachusetts/USA) - Was am Samstagabend auf dem Weg von Chicago nach Frankfurt passierte, sorgte Aufsehen. Flug LH431b musste außerplanmäßig in Boston landen – wegen eines "renitenten Passagiers". Doch neue Informationen zeigen: Die Situation war weit dramatischer, als zunächst bekannt.

Der Boeing 747 der Lufthansa hätte eigentlich nach Frankfurt fliegen sollen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Massachusetts griff der mutmaßliche Täter, Praneeth Usirpalli (28), während des Flugs zwei 17-jährige Jugendliche an.

Mit einer Metallgabel soll er plötzlich auf die Teenager losgegangen sein.

Einer der beiden wurde attackiert, während er gerade schlief – der Angreifer stach mehrfach zu, traf seine Opfer an Schultern und Hinterkopf.

Als Crewmitglieder eingreifen wollten, eskalierte die Lage weiter: Usirpalli habe seine Hand zu einer Pistole geformt, sie sich in den Mund gehalten und so getan, als würde er abdrücken. Außerdem soll er eine weitere Passagierin geschlagen haben.