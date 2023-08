32-Jährige greift Partner mit Messer an: Im Mai soll sie ihr Baby getötet haben!

In diesem Hochhaus soll eine 32-jährige Frau am Freitag ihren Partner mit einem Messer angegriffen und vor einigen Monaten ihr Baby getötet haben. © NEWS5 / Schröder

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wählte der Mann am Freitagmorgen (18. August) gegen 5.50 Uhr selbst den Notruf, nachdem seine Partnerin versucht haben soll, ihn mit einem Messer zu töten.

Die alarmierten Einsatzkräfte nahmen die 32-Jährige kurz darauf in der gemeinsamen Wohnung in der Liebezeitstraße (Stadtteil Billstedt) widerstandslos fest.

Der 37-Jährige kam nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Seine Partnerin kam noch am Freitag in U-Haft. Sie wird "des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung" verdächtigt, so die Beamten.

Erschreckend: Bei der 32-Jährigen handelt es sich um dieselbe Frau, die im Mai ihr rund vier Wochen altes Baby getötet haben soll. Das bestätigte die Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Die "Bild" berichtet, dass die Frau trotz laufender Ermittlungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gekommen sei, da laut eines Gutachtens keinerlei Gefahr für die Allgemeinheit bestanden hätte.