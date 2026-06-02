Attacke in Hanau: Junger Mann niedergestochen, Polizei sucht Zeugen

Hanau - Ein 21-jähriger Mann wurde schwer verletzt! Nach einer Attacke am späten Montagabend im Hanau östlich von Frankfurt fahndet die Polizei nach dem Täter.

Bluttat am Montagabend in Hanau: Ein 21-jähriger Mann wurde niedergestochen! (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Der Angriff erfolgte gegen 22 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße in Höhe der einstelligen Hausnummern, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau am Dienstag gemeinsam mitteilten.

Demnach kam es aus noch unbekannter Ursache zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 21-Jährigen und drei weiteren Männern.

Dieser Konflikt eskalierte: Ein zu dem Trio gehörender junger Mann griff das Opfer mit einer Stichwaffe an. "Es dürfte sich um ein Messer gehandelt haben", ergänzte ein Sprecher.

Der 21-Jährige wurde schwer verletzt. Die drei Männer flohen in Richtung der Lamboystraße.