Attacke in Hanau: Junger Mann niedergestochen, Polizei sucht Zeugen
Hanau - Ein 21-jähriger Mann wurde schwer verletzt! Nach einer Attacke am späten Montagabend im Hanau östlich von Frankfurt fahndet die Polizei nach dem Täter.
Der Angriff erfolgte gegen 22 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße in Höhe der einstelligen Hausnummern, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und die Staatsanwaltschaft Hanau am Dienstag gemeinsam mitteilten.
Demnach kam es aus noch unbekannter Ursache zunächst zu einem verbalen Streit zwischen dem 21-Jährigen und drei weiteren Männern.
Dieser Konflikt eskalierte: Ein zu dem Trio gehörender junger Mann griff das Opfer mit einer Stichwaffe an. "Es dürfte sich um ein Messer gehandelt haben", ergänzte ein Sprecher.
Der 21-Jährige wurde schwer verletzt. Die drei Männer flohen in Richtung der Lamboystraße.
Zeugen-Aufruf der Hanauer Polizei nach blutiger Attacke
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort und versorgten den Verwundeten, der im Anschluss in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht wurde.
Die Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach dem Täter und seinen beiden Begleitern ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche dauert an.
Zu dem Angreifer liegt diese Beschreibung vor:
- etwa 20 bis 25 Jahre alt
- circa 1,75 Meter groß
- dunkle Haare
- schwarze Kleidung
- trug eine Umhängetasche
Etwaige Zeugen, welche die Attacke beobachtet haben oder Hinweis zu dem Täter und/oder seinen Begleitern geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06181100123 bei der Polizei in Hanau melden.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa