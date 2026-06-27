Angriff in Haldensleben: Opfer notoperiert

Haldensleben - Nach dem Angriff eines 60-jährigen Irakers auf einen 48 Jahre alten Syrer in Haldensleben ( Landkreis Börde ) schwebt das Opfer in Lebensgefahr und musste notoperiert werden.

In der Haldenslebener Innenstadt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Nachdem der Ältere mit einem messerähnlichen Gegenstand auf den 48-Jährigen eingestochen hatte, wurde dieser kurz darauf mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizeiinspektion Magdeburg.

Dort musste er notoperiert werden. Der Syrer schwebt in Lebensgefahr, heißt es.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der versuchten Tötung.

Weiterhin ist unklar, weshalb es zu der Auseinandersetzung der beiden Männer kam.

Der Angreifer, der vor Ort noch festgenommen werden konnte, wurde bei dem Streit leicht verletzt. Drei Zeugen hätten einen Schock erlitten.

Um den Tatort herum wurde eine größere Fläche gesperrt. Bei ersten Zeugenvernehmungen sollen mehrere Personen angegeben haben, dass sie als Angriffswaffe eine Machete gesehen hätten.

Aus ermittlungstaktischen Gründen möchte sich die Polizei diesbezüglich noch nicht äußern.