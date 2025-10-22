Brutale Attacke an Ingolstädter Gymnasium: Schüler verletzt 14-Jährigen mit Messer

Ingolstadt - Am Mittwoch, um kurz vor 13 Uhr, ereignete sich am Gymnasium in der Maximilianstraße in Ingolstadt ein blutiger Vorfall zwischen zwei Schülern. Ein 15-Jähriger bedrohte einen 14-Jährigen mit einem Messer .

Der mutmaßliche Täter konnte bereits festgenommen werden. Die Polizei ermittelt am Tatort. © vifogra / Friedrich

Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden Schüler in einen Streit. Dabei erlitt der jüngere der beiden Jungen im Verlauf der Auseinandersetzung eine Stichverletzung am Arm.

Diese musste auch ärztlich behandelt werden. Die Polizeiinspektion Ingolstadt war mit einem Großaufgebot in der Maximilianstraße im Einsatz.

Dort konnten sie den Tatverdächtigen noch auf dem Schulgelände festnehmen.

"Die beiden Jungen waren beide Schüler an diesem Gymnasium", so Katja Press, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern. Bei der Tatwaffe handle es sich um einen "messerähnlichen Gegenstand".

"Es sind noch sehr viele Vernehmungen zu führen. Es sind mit Sicherheit Schüler dabei gewesen, die das Ganze beobachten konnten." Ob sich der 15-Jährige bereits geäußert habe, wurde nicht mitgeteilt.