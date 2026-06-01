Brutaler Messerangriff in Sinsheim: 20-Jähriger in U-Haft, Komplizen auf Flucht

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Nach einer brutalen Messerattacke auf einen 40-Jährigen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sitzt ein 20-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Von Johanna Baumann

Sinsheim - Nach einer brutalen Messerattacke auf einen 40-Jährigen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sitzt ein 20-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die Polizei setzte einen 20-Jährigen fest. (Symbolfoto)
Die Polizei setzte einen 20-Jährigen fest. (Symbolfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Nach aktuellen Angaben der Polizei gerieten der 20-Jährige und ein 27-Jähriger am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr im Außenbereich eines Lokals in der Neulandstraße mit dem 40-Jährigen aneinander.

Auslöser war ein zu Boden geworfenes Glas, dessen Splitter in Richtung des späteren Opfers geflogen waren. Aus einem verbalen Streit entwickelte sich eine kurze Rangelei.

Die beiden jüngeren Männer verließen die Örtlichkeit zunächst, kehrten jedoch kurz darauf zurück. Zu diesem Zeitpunkt traf auch ein 30-jähriger dritter Mann mit einem Auto am Tatort ein. In der Folge ging das Trio gemeinsam auf den 40-Jährigen los.

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Während der 20-Jährige das Opfer in den Schwitzkasten nahm, stach der 30-Jährige dem Mann laut Ermittlungsstand mit einem mitgeführten Messer in den Rücken.

Opfer schwebte in Lebensgefahr

Der Rettungsdienst brachte den schwerst Verletzten (40) in eine Klinik. (Symbolfoto)
Der Rettungsdienst brachte den schwerst Verletzten (40) in eine Klinik. (Symbolfoto)  © Marcel Kusch/dpa

Durch den Stich wurden Lunge und Leber des 40-Jährigen verletzt. Bevor die drei Männer flüchteten, hielt der 30-Jährige dem Schwerverletzten die Waffe noch einmal an den Hals und stieß ihn weg.

Das Opfer musste intensivmedizinisch im Krankenhaus versorgt werden und schwebte in akuter Lebensgefahr.

Im Rahmen der Fahndung konnte der 20-Jährige noch in Tatortnähe festgenommen werden. Ein Richter erließ wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach den 27- und 30-jährigen Mittätern wird weiterhin gesucht.

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Zeugen, die zur Tatzeit in der Neulandstraße in Sinsheim Beobachtungen gemacht haben oder Videoaufzeichnungen besitzen, sollen sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621 174-4444 melden.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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