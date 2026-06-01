Brutaler Messerangriff in Sinsheim: 20-Jähriger in U-Haft, Komplizen auf Flucht

Sinsheim - Nach einer brutalen Messerattacke auf einen 40-Jährigen in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sitzt ein 20-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Die Polizei setzte einen 20-Jährigen fest. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach aktuellen Angaben der Polizei gerieten der 20-Jährige und ein 27-Jähriger am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr im Außenbereich eines Lokals in der Neulandstraße mit dem 40-Jährigen aneinander.

Auslöser war ein zu Boden geworfenes Glas, dessen Splitter in Richtung des späteren Opfers geflogen waren. Aus einem verbalen Streit entwickelte sich eine kurze Rangelei.

Die beiden jüngeren Männer verließen die Örtlichkeit zunächst, kehrten jedoch kurz darauf zurück. Zu diesem Zeitpunkt traf auch ein 30-jähriger dritter Mann mit einem Auto am Tatort ein. In der Folge ging das Trio gemeinsam auf den 40-Jährigen los.

Während der 20-Jährige das Opfer in den Schwitzkasten nahm, stach der 30-Jährige dem Mann laut Ermittlungsstand mit einem mitgeführten Messer in den Rücken.